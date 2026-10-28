Juan Fernando Quintero salió al paso de un rumor que circuló en medios deportivos sobre un supuesto contrato por 10 partidos, y lo descartó de raíz con argumentos jurídicos y futbolísticos. El volante colombiano, quien se alista para volver a las canchas tras una lesión, fue categórico al señalar que ese tipo de vínculo no existe en ningún rincón del planeta.

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“Es muy, muy cómico porque dicen, creo que un periodista dijo que tenía contrato por 10 partidos. Yo creo que en la historia del fútbol eso nunca, eso nunca va a existir legalmente, es imposible. Y bueno, yo creo que pues viven en un mundo raro, es una fantasía terrible”, afirmó Quintero, en diálogo con el programa ‘Clásico paisa’.

El futbolista dejó en claro que no pierde el sueño con lo que se dice de él en ciertos espacios, aunque sí reconoció que rumores de ese calibre merecen una respuesta directa. “Realmente no vivo pensando en lo que dicen. Lo que tengo control yo lo manejo, siempre he sido muy directo. En lo que yo no tengo control, pues cada quien sabrá qué dice y qué no dice“, sostuvo.

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En el mismo espacio, Quintero también abordó las especulaciones sobre su lesión, que según él mismo se produjo en el partido ante Jaguares. El mediocampista explicó que el diagnóstico inicial apuntaba a unas ocho semanas de recuperación, y que ya van seis, por lo que su regreso está próximo. Frente a quienes pusieron en duda que la lesión fuera real, respondió con molestia, pero sin perder la compostura.

“Muy, muy triste que el profesionalismo de uno durante 18 años lo pongan en duda. Creo que es demasiado triste saber esto, la intención de las personas. Y bueno, nadie se quiere lesionar, pero son cosas del fútbol”, expresó el jugador, quien añadió que si nadie se lesionara en este deporte, simplemente no lo jugaría.

Queriendo cerrar el capítulo de las versiones sin sustento, Quintero se mostró enfocado en lo deportivo y en el cierre de temporada de su equipo, con cuatro fechas por disputar.

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¿Cuándo volvería a jugar Quintero tras su lesión?

El volante indicó que la lesión tenía un pronóstico de recuperación de aproximadamente ocho semanas, y que en este momento ya lleva seis semanas en ese proceso.

Por eso, se espera que el jugador vuelva a las canchas para el compromiso contra Águilas Doradas, que será el último del todos contra todos, para determinar si efectivamente se clasifica el equipo a los cuadrangulares.

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