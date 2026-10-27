La final de la Copa Sudamericana será uno de los partidos más importantes del año en el continente y contará con la presencia de equipos de mucha trayectoria internacional como lo son Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

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Dicho encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, el próximo 21 de noviembre, por lo que los aficionados de estos dos equipos están a la expectativa de las boletas para poder viajar.

Sin embargo, desde el lado de los hinchas del conjunto argentino había cierta molestia por la dificultad que hay para llegar a esta ciudad, pues hasta el momento no existía una ruta directa y eso complicaba mucho la logística para poder ver el compromiso.

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Sin embargo, eso cambió en las últimas horas. En una reunión que se llevó a cabo entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la CEO de Latam, Erika Zarante, se logró llegar a un acuerdo para que el día del partido haya cuatro vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla, con la idea de que miles de aficionados puedan llegar a ver este compromiso.

“Inicialmente, cuatro vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla el mismo 21”, dijo el alcalde.

Y agregó: “Gracias a Latam por ponerse la 10 y sumarse a este gran espectáculo del fútbol”.

Argentina y Barranquilla estarán más cerca que nunca para vivir la final de la Copa Sudamericana. ¡Nuestra ciudad los espera! 👏🏼 Junto con @LATAM_CO, anunciamos que tendremos inicialmente 4 vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla el próximo 21 de noviembre, para que los hinchas argentinos lleguen a disfrutar de esta gran fiesta del fútbol, la final de la Copa Sudamericana entre @BocaJrsOficial y @Atletico. Gracias a LATAM por ponerse la 10 y sumarse a este gran espectáculo del fútbol. ¡Qué alegría recibirlos en nuestra ciudad para vivir una final #AOtroNivel! — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 27, 2026

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Por el momento no se conocen los horarios ni los precios de los boletos, pero se estima que salgan pronto para que los hinchas aprovechen y puedan viajar sin problema.

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