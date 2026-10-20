Contra todo pronóstico, y prácticamente con todo en su contra, Boca Juniors volvió a sacar su casta y su grandeza para reponerse y lograr su clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El azul y oro venció 1-3 en su visita a Vasco da Gama en la noche de este martes 20 de octubre, contando con las destacadas participaciones de Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Sigue a PULZO en Discover

El golero tuvo importantes intervenciones, mientras que el extremo fue clave con una asistencia para darle la clasificación parcial a su equipo. Los colombianos recordaron los tiempos de gloria continental del ‘Xeneize’ a inicios de los 2000. Y como si faltara otro componente, se hizo con un nuevo batacazo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Los porteños iniciaron su ‘Maracanazo’ bien temprano, a los 4 minutos de juego, con una anotación de Di Lollo, quien remató de cabeza un tiro de esquina para igualar la serie que tenían adversa por su derrota en La Bombonera.

Sobre el 34, Villa apareció para poner un pase que dejó en mano a mano a Miguel Merentiel, quien definió a un costado del portero Leo Jardim. Entrada la segunda mitad, los cariocas no querían dejarla fácil y pusieron el 1-2 parcial con un espléndido remate de José Luis Rodríguez, que se fue bien a la esquina inferior protegida por Montero.

Lee También

Cuando todo parecía irse a los lanzamientos del punto penal, Leandro Paredes, quien había entrado en la segunda mitad, sorprendió al minuto 88 con un remate de media distancia. El balón tomó un efecto muy extraño y dejó muy comprometido al guardameta Jardim, a quien se le rebotó la esférica en un brazo.

Paredes puso a festejar a los suyos y Boca aguantó hasta el pitazo final para disputar el título de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los ‘Bosteros’ buscarán su tercer título contra el vencedor de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, cuya serie va 3-0 a favor de los brasileños.

* Pulzo.com se escribe con Z