El Manchester City podría vivir uno de los episodios más complicados de su historia reciente. El equipo inglés se expone a una fuerte sanción deportiva por las irregularidades financieras que investigó la Premier League y que ya llevaron a una comisión independiente a declararlo culpable de la mayoría de los cargos en su contra.

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De acuerdo con el periodista Oliver Holt, del diario británico ‘Daily Mail’, el club recibiría una importante deducción de puntos que prácticamente le garantizaría el descenso al Championship, la segunda división del fútbol inglés.

Incluso, el castigo podría extenderse durante la siguiente temporada, lo que dejaría al equipo fuera de la máxima categoría por al menos dos campañas.

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La información se conoce en medio de la controversia por los 115 cargos que la Premier League presentó contra el Manchester City por presuntas infracciones de sus normas financieras entre 2009 y 2018. Una comisión independiente encontró al club culpable de 114 de las 115 acusaciones, aunque la institución ha rechazado las conclusiones y presentó una apelación.

Por ahora, no existe una sanción definitiva anunciada. La posibilidad de una deducción de puntos que provoque el descenso es una de las hipótesis que se manejan en la prensa británica mientras avanza el proceso disciplinario.

¿Por qué sancionarían al Manchester City?

El caso se remonta a una investigación sobre las cuentas del equipo durante varias temporadas. Entre los señalamientos figuran presuntas irregularidades en la presentación de información financiera, acuerdos comerciales y el cumplimiento de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la competición.

Según las conclusiones de la comisión, el Manchester City habría inflado artificialmente sus ingresos mediante acuerdos comerciales cuestionados, por un monto que rondaría los 900 millones de libras esterlinas durante el periodo investigado. También se examinaron posibles incumplimientos relacionados con los costos del club y su cooperación con la investigación.

El City, que ha defendido su inocencia, sostiene que existen pruebas para respaldar su posición y busca revertir las conclusiones mediante los recursos legales correspondientes.

Manchester City no iría a la cuarta división

Otro aspecto que destaca el reporte de la prensa británica es que la expulsión del club del sistema de las principales categorías del fútbol inglés no sería el escenario contemplado como más probable.

La alternativa que se estudia en las informaciones conocidas apunta a una sanción deportiva suficientemente fuerte para provocar el descenso. Una deducción adicional de puntos en la siguiente campaña podría complicar todavía más el regreso del equipo a la Premier League y prolongar su permanencia en segunda división.

El objetivo de una eventual sanción también estaría relacionado con establecer responsabilidades por las presuntas infracciones sin adoptar una medida que altere de manera extrema la estructura de las competiciones o castigue desproporcionadamente a los aficionados.

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Sin embargo, el futuro deportivo del Manchester City sigue pendiente de las decisiones que adopten las instancias correspondientes. Hasta que se conozca el resultado definitivo de la apelación y se anuncien las sanciones, el descenso y la posibilidad de permanecer dos años en segunda división deben entenderse como escenarios reportados, no como hechos confirmados.

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