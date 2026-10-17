Millonarios volvió a jugar en El Campín después del concierto de BTS y celebró una goleada 4-1 frente a Jaguares. Sin embargo, el resultado no consiguió dejar atrás la polémica por el estado de la cancha, que volvió a generar preocupación entre los jugadores del equipo bogotano.

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El delantero Rodrigo Contreras fue uno de los más contundentes al referirse a las condiciones del terreno de juego. En declaraciones publicadas por el periodista Camilo Zabaleta en su cuenta de X, el atacante advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representa el césped para los futbolistas.

Sus palabras reavivaron la discusión sobre el mantenimiento del escenario deportivo, especialmente porque el equipo tendrá que regresar allí el próximo martes 20 de octubre para enfrentar a Once Caldas.

¡CALIFICARON EL ESTADO DE LA GRAMA DE EL CAMPÍN! Ⓜ️ Los jugadores y el entrenador de @millosfcoficial se refirieron al estado de la cancha de El Campín. Mientras Alberto Gamero aseguró que “se deja jugar”; Rodrigo Contreras dijo que es “muy peligrosa para los jugadores”. https://t.co/RC8rHeDYLK — Camilo Zabaleta (@camilozabaleta) October 18, 2026

Gamero también espera una mejoría en la cancha de El Campín

El técnico Alberto Gamero reconoció las dificultades del terreno, aunque señaló que el partido contra Jaguares pudo disputarse y expresó su esperanza de que las condiciones mejoren antes del siguiente compromiso.

“La cancha, pues intentamos de que no pasara nada, hoy gracias a Dios no pasó nada, no se ve bien, pero tampoco se ve mal, la cancha se deja jugar y Dios quiera que de aquí al martes ya esté mejor”, manifestó el entrenador.

El mensaje del samario dejó en evidencia que la recuperación del césped sigue siendo un asunto pendiente para Millonarios, que necesita utilizar nuevamente el estadio en pocos días.

La preocupación no es nueva. El partido contra Once Caldas tuvo que ser aplazado debido a las condiciones de la cancha, después de que se observaran sectores del césped levantados, con una apariencia similar a la de una alfombra.

Otros jugadores de Millonarios también se refirieron al terreno

Rodrigo Contreras no fue el único integrante del equipo que habló sobre las condiciones de El Campín después del triunfo frente a Jaguares.

El delantero Leo Castro describió las dificultades que presenta el terreno para desarrollar el juego que esperan los aficionados.

“Nada, sabemos que el terreno es bastante difícil, complicado para la gente que quiere ver un lindo fútbol”, expresó.

Por su parte, Andrey Estupiñán resumió su percepción de la cancha y destacó que el equipo logró el objetivo deportivo de la jornada.

“Compleja, pero bueno, logramos sacar los 3 puntos que era lo más importante”, señaló.

Las declaraciones de los futbolistas muestran que, pese a la victoria por tres goles de diferencia, el estado del terreno continuó siendo uno de los asuntos centrales después del encuentro.

¿Qué pasó con la cancha de El Campín antes del partido?

El estado del césped quedó bajo escrutinio después del aplazamiento del compromiso entre Millonarios y Once Caldas. Las imágenes que circularon días antes mostraron partes del terreno que se levantaban, lo que provocó cuestionamientos sobre las condiciones para jugar.

Sin embargo, las inspecciones técnicas del 16 de octubre reportaron condiciones aptas para el encuentro frente a Jaguares. Entre los indicadores informados estaban una humedad cercana al 54 % y una compactación considerada satisfactoria.

Aunque esa evaluación permitió que se disputara el partido, las declaraciones posteriores de los jugadores pusieron nuevamente sobre la mesa las dificultades que percibieron durante el juego.

El estadio El Campín es administrado por Sencia y enfrenta el desafío de mantener el terreno en condiciones adecuadas ante el uso intensivo del escenario para partidos de fútbol y espectáculos musicales.

Ahora, la atención está puesta en el martes 20 de octubre, cuando Millonarios recibirá a Once Caldas. El compromiso será una nueva prueba para el césped, en medio de las expectativas del equipo y de las inquietudes expresadas por sus propios jugadores.

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