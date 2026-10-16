Julián Quiñones volvió a llamar la atención fuera de las canchas, esta vez por el lujoso vehículo que mostró a sus seguidores. El delantero nacido en Colombia, pero internacional con México, presumió en redes sociales un Chevrolet Corvette Z06 convertible modelo 2026.

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El futbolista, que actualmente milita en Al-Qadsiah de Arabia Saudita, apareció junto al deportivo de color blanco, acompañado por detalles negros y rojos que resaltan su apariencia. Las imágenes rápidamente despertaron comentarios entre los aficionados, sorprendidos por la adquisición del atacante.

¿Cuánto cuesta el Corvette que compró Julián Quiñones?

El precio es uno de los aspectos que más curiosidad causó. El Corvette Z06 2026 tiene un valor inicial cercano a los 120.300 dólares, según las especificaciones oficiales de Chevrolet. Sin embargo, esa cifra puede aumentar de acuerdo con la versión, los accesorios y el equipamiento elegido.

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En el caso del modelo convertible que exhibió Quiñones, el costo podría acercarse a los 4,3 millones de pesos mexicanos, aunque no existe confirmación pública sobre cuánto pagó exactamente el futbolista por su unidad.

El deportivo tampoco pasa desapercibido por sus prestaciones. El Corvette Z06 cuenta con un motor V8 de 5,5 litros y alcanza hasta 670 caballos de fuerza. En determinadas configuraciones, además, puede pasar de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 2,6 segundos.

La compra también puso nuevamente sobre la mesa los ingresos que puede recibir una figura del fútbol saudí. De acuerdo con estimaciones publicadas por TUDN, Quiñones tendría un salario cercano a los 375.000 dólares mensuales en Al-Qadsiah, equivalente a unos 4,5 millones de dólares al año, sin incluir posibles bonificaciones.

Esas cifras corresponden a estimaciones periodísticas y no a datos confirmados oficialmente por el club. Aun así, permiten dimensionar el nivel económico que rodea al delantero desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita.

El jugador nació en Magüí Payán, Nariño, y desarrolló buena parte de su carrera en México, donde pasó por equipos como Atlas y América. Posteriormente dio el salto al fútbol saudí y se consolidó como uno de los atacantes destacados de esa competición.

Ahora, Quiñones vuelve a ser noticia por un asunto alejado de los goles: su nuevo Corvette. El lujoso deportivo se suma a los beneficios que el futbolista puede disfrutar mientras continúa su carrera en una liga que se ha caracterizado por los grandes salarios y las millonarias inversiones.

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