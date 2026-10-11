Por: Canal Uno

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Un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad dejó 12 personas muertas y 309 heridas, según la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita. El hecho, registrado este sábado, obligó a suspender las operaciones de la principal terminal aérea del país.

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Entre las víctimas fatales hay cuatro ciudadanos saudíes y ocho extranjeros, incluido un estadounidense. La entidad precisó que varios de los heridos presentan lesiones graves y que se registraron daños materiales en las instalaciones.

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El ataque se produjo en la tarde del sábado y afectó una de las terminales de pasajeros del aeropuerto. Testigos describieron escenas de pánico tras escuchar explosiones y ver personas heridas mientras esperaban para embarcar.

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La Autoridad General de Aviación Civil informó que las operaciones fueron suspendidas temporalmente mientras se evalúan los daños y se verifica la seguridad de las instalaciones.

Esto es muy grave. El NYT acaba de informar que 12 civiles murieron y 50 resultaron heridos en el ataque hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudí 🇸🇦. Es bastante probable que la situación en Yemen 🇾🇪 continúe escalando significativamente en los próximos días. — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) October 10, 2026

La coalición militar liderada por Arabia Saudita atribuyó el ataque a los hutíes de Yemen y prometió responder con firmeza. El portavoz de la coalición, Turki al Malki, calificó el hecho como un crimen de guerra contra una terminal de pasajeros.

Hasta el momento, el movimiento proiraní no había reivindicado oficialmente este ataque específico. Sin embargo, la coalición también informó que interceptó un misil al sureste de Riad y que cayó otro proyectil cerca del aeropuerto de Dammam.

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Varias embajadas extranjeras instaron a sus ciudadanos a evitar el aeropuerto de Riad. La representación de Estados Unidos confirmó que estaba al tanto de los ataques y pidió a sus nacionales no acercarse a la zona.

Las embajadas de Canadá, Alemania y España emitieron advertencias similares. Un alto diplomático occidental indicó que varias representaciones prohibieron los desplazamientos de su personal desde y hacia el aeropuerto durante la próxima semana.

Alerta aérea en la capital saudita, con humo y llamas cerca de su aeropuerto

Los hutíes han intensificado sus ataques contra aeropuertos saudíes, instalaciones petroleras y tanqueros desde julio, cuando se rompió la tregua con el gobierno yemení respaldado por Riad. En Yemen, las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita avanzan contra los hutíes en zonas cercanas al estrecho de Bab el Mandeb. Ambos bandos han hecho afirmaciones que no han podido ser verificadas de forma independiente.

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