Por: El Espectador

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Suiza y Colombia mantienen una relación diplomática de más de cien años, marcada tanto por la distancia geográfica como por la cercanía en distintos ámbitos de cooperación. De acuerdo con El Espectador, el canciller Omar Bula eligió recientemente a Suiza como su primer destino europeo en funciones, lo que resalta la relevancia estratégica de este lazo. La interacción va más allá de lo institucional: alrededor de 6.300 colombianos viven en territorio suizo y, al cierre de 2025, eran 2.335 los ciudadanos suizos establecidos en Colombia, una cifra que muestra transversalidad humana y cultural en ambas direcciones.

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Pedro Zwahlen, embajador suizo en Bogotá desde hace pocas semanas, ha subrayado que su meta es visibilizar los resultados históricos de la cooperación suiza en Colombia y fortalecer proyectos especialmente exitosos, sobre todo en el desarrollo de cadenas de valor sostenibles como el cacao y el oro responsable. La contribución helvética también se manifiesta en iniciativas para mejorar el acceso al agua limpia y expandir la formación profesional. Además, la presencia suiza se ha hecho notar en el ámbito cultural, incluyendo la reciente organización de conciertos de la Geneva Camerata en Bogotá y Medellín, respaldados por el Fondo Cultural Suizo.

En el plano económico, según cifras del Observatorio de Complejidad Económica citadas por El Espectador, el oro es actualmente el principal producto exportado por Colombia hacia Suiza, con un valor de 280 millones de dólares. Sin embargo, la extracción ilegal y los problemas de trazabilidad representan retos conjuntos. Suiza impulsa ‘Swiss Better Gold’, una iniciativa que une a empresas interesadas en obtener oro responsable y desarrollar cadenas de suministro transparentes, aunque la demanda suiza supera la oferta verificable de Colombia. El embajador destaca la necesidad de invertir en tecnologías para asegurar una trazabilidad efectiva y evitar que el oro ilícito se mezcle con los recursos certificados.

En el ámbito de la formación, la experiencia suiza ha dado forma a proyectos como VallEmprende en el Valle del Cauca, que permite a jóvenes y mujeres cabeza de hogar combinar la capacitación con el trabajo remunerado, con participación tanto del sector empresarial como el Ministerio del Trabajo. Estas acciones, según el embajador, buscan que Colombia aproveche su potencial y amplíe sus capacidades, contribuyendo también a la construcción de una paz estable. No obstante, subraya que, a pesar del acompañamiento histórico de Suiza en el proceso de paz con las FARC, la implementación enfrenta dificultades estructurales y decisiones que solo corresponden al Estado colombiano.

¿Qué iniciativas ha desarrollado Suiza para apoyar la exportación de oro y cacao colombiano?

De acuerdo con la información proporcionada por El Espectador, Suiza ha impulsado el desarrollo de cadenas de valor sostenibles en sectores clave como el cacao y el oro. Un ejemplo destacado es la iniciativa ‘Swiss Better Gold’, que conecta a productores colombianos de oro responsable con los principales compradores de la industria suiza interesados en garantizar la trazabilidad y sostenibilidad. Para el cacao, Colombia es esencial como origen de materia prima para la reconocida industria chocolatera suiza, lo que ha motivado programas de apoyo para mejorar prácticas agrícolas y fomentar exportaciones con estándares elevados.

¿En qué consiste el modelo de formación dual que impulsa Suiza en Colombia?

De acuerdo con el embajador Pedro Zwahlen, el modelo de formación dual combina el aprendizaje teórico en instituciones educativas con la experiencia práctica en empresas. En Colombia, iniciativas como VallEmprende han permitido que jóvenes y mujeres cabeza de hogar accedan a su primer empleo formal mientras reciben capacitación. Este modelo ofrece la posibilidad de trabajar y formarse de manera simultánea, facilitando el ingreso al mercado laboral y brindando alternativas de desarrollo profesional, con participación de organizaciones como Swisscontact y el Ministerio del Trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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