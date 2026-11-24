Por: Noticiero 90 minutos

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El artista puertorriqueño Anuel AA anunció, recientemente, la realización de un concierto gratuito en Bogotá con el propósito de compensar a sus seguidores colombianos, después de las críticas que surgieron por su breve presentación anterior en la ciudad. De acuerdo con lo expuesto por el propio cantante en sus redes sociales, la situación fue producto de un malentendido derivado de una confusión generada por un miembro de su equipo de trabajo. Anuel aseguró en una publicación que hubo "un error bien que vino de una persona en mi equipo de trabajo y por eso fue que llegué tan tarde y nada más canté 50 minutos", en alusión a su tardía llegada y corta estadía en el escenario durante el espectáculo.

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Según relató el artista, la confusión comenzó porque, en su agenda, el evento figuraba como un festival y le habían informado que debía presentarse a las 11:30 p. m. Al llegar al estadio, su equipo recibió la notificación de que todo marchaba adecuadamente. Sin embargo, el puertorriqueño tuvo que retirarse prematuramente, supuestamente porque la Policía iba a desconectar el sonido, una medida que afectó el desarrollo del concierto. Anuel AA afirmó que si la situación hubiera dependido exclusivamente de su voluntad, habría preferido no cantar, pedir la devolución del dinero a los asistentes y reprogramar la fecha del concierto.

Para remediar el mal rato vivido por sus fanáticos bogotanos, Anuel AA comunicó que ofrecerá un nuevo espectáculo sin costo alguno para el público en Bogotá. Sin embargo, todavía no se ha anunciado una fecha concreta para este evento, ya que el anuncio definitivo se llevará a cabo solamente después del lanzamiento de ‘Real Hasta la Muerte 2’, álbum que, según el propio intérprete, debía estrenarse a mediados de noviembre pero fue aplazado para la última semana del mismo mes. El cantante recalcó en redes sociales que las consecuencias de lo ocurrido serán asumidas por su empresa y que revisará detalladamente todo lo que pasó para tomar decisiones pertinentes.

Por ahora, los seguidores colombianos de Anuel AA deberán mantenerse atentos al anuncio de la gira de ‘RHLM2’ (sigla de ‘Real Hasta la Muerte 2’) para conocer la fecha en la que el artista regresará a Bogotá con su prometido concierto gratuito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Anuel AA cantó solo 50 minutos en su concierto en Bogotá?

Anuel AA explicó que la razón por la cual su presentación en Bogotá fue más corta de lo habitual se debió a un error de comunicación dentro de su propio equipo. Según el artista, tenía la información equivocada sobre el horario en el que debía subir al escenario, ya que su agenda marcaba que cantaría a las 11:30 p. m. Además, mencionó que debió retirarse antes debido a que la Policía iba a desconectar el sonido. Estos factores provocaron que su espectáculo durara únicamente 50 minutos.

¿Cuándo será el concierto gratuito de Anuel AA en Bogotá tras la polémica?

Aunque Anuel AA prometió un concierto gratuito como forma de compensación, la fecha exacta de este evento aún no ha sido revelada. De acuerdo con la información compartida por el propio artista en sus redes sociales, la fecha será anunciada únicamente después del lanzamiento oficial de su álbum ‘Real Hasta la Muerte 2’, el cual fue postergado para la última semana de noviembre. Por el momento, los fanáticos deberán estar pendientes de las novedades relacionadas con la gira de este nuevo proyecto musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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