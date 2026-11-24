Por: El Espectador

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"El juego de la vida", un documental dirigido por Andrés Ruiz, se ha destacado por su profundo enfoque sobre la pobreza, la desigualdad y la movilidad social en Colombia, obteniendo reconocimiento tanto nacional como internacional. La obra fue nominada a los Premios Rolling Stone en Español 2026 como Película Documental del Año y obtuvo dos galardones en los Premios Macondo: Mejor Largometraje Documental y Premio del Público, según informó la producción de Séptima Films en alianza con la Universidad de los Andes. Estos premios evidencian el impacto y relevancia de la investigación que sustenta el documental.

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La edición en español de la revista Rolling Stone organiza esta premiación que reconoce a representantes hispanohablantes de la música, el cine y la televisión. En la actual entrega, que contará con 27 categorías y tendrá lugar en Ciudad de México el 25 y 26 de noviembre, "El juego de la vida" compite con otras diez producciones seleccionadas por su calidad investigativa, narrativa, realización y aporte artístico, social y cultural. Entre los documentales nominados se destacan "Flamingos: la vida después del meteorito", "Flores para Antoni", "Hasta que me quede sin voz", "Llamarse Olimpia", "Mi pecho está lleno de centellas", "Mickey", "Nuestra tierra", "Pola Weiss" y "Runa Simi".

El origen de este documental se encuentra en una investigación académica liderada por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Ruiz y su equipo visitaron a cuatro familias en situación de pobreza durante casi 15 años, transitando por regiones como Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba y Bogotá. Desde 2010, el director seleccionó a 50 familias partícipes de un estudio que incluyó encuestas a 10.000 hogares. Cada tres años, grababan nuevas entrevistas y compartían los avances con los protagonistas, generando relaciones de confianza y complicidad que dieron profundidad emocional al relato, como lo mencionaron El Tiempo y El Espectador.

En 2023, cuando concluyeron las grabaciones, Ruiz transformó la experiencia de investigación en un material audiovisual que buscó ser no solo una mirada técnica, sino humana y vivencial, recogiendo la visión del periodista presente en el territorio. En palabras del director, fue fundamental que la propuesta contribuyera a reflexionar sobre la realidad del país y motivara un debate social necesario para la transformación. Tras ser exhibida varias semanas en salas de cine colombianas, la película se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el documental "El juego de la vida" dirigido por Andrés Ruiz?

El documental, según El Espectador y El Tiempo, sigue la vida de familias en situación de pobreza en Colombia a lo largo de casi 15 años y explora cómo las condiciones sociales y económicas de origen afectan sus oportunidades y desarrollo. El proyecto tiene raíces en una investigación de la Universidad de los Andes y pone el foco en retratar de manera íntima los desafíos y las transformaciones de sus protagonistas.

¿Cómo se seleccionaron las familias que aparecen en "El juego de la vida" y cuál fue el proceso documental?

De acuerdo con declaraciones de Andrés Ruiz, la selección se hizo a través de una propuesta directa a las familias, tras lo cual se escogieron 50 de ellas con base en las encuestas del estudio liderado por la Universidad de los Andes. Cada tres años, el equipo regresaba a registrar cambios y compartir grabaciones previas, lo que permitió construir lazos de confianza y dar continuidad a la narración a lo largo de más de una década.

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