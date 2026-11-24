Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué ya oficializó el calendario escolar para el año 2027 en las instituciones educativas públicas de la ciudad, confirmando la continuidad del proceso educativo para más de 67.000 estudiantes. Según la información divulgada por la Secretaría de Educación, el regreso a clases será el lunes 18 de enero. Ese día las aulas abrirán nuevamente para alumnos de preescolar, básica, media y también para quienes cursan educación para adultos, abarcando las 59 instituciones oficiales y sus aproximadamente 220 sedes. Diego Fernando Guzmán García, quien ocupa el cargo de secretario de Educación, subrayó que la administración municipal se ha preparado para recibir a los estudiantes y dar inicio a este nuevo ciclo académico.

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El cronograma, detallado en la Resolución No. 1700-3181 del 22 de octubre de 2026 —documento disponible en la página web de la Secretaría de Educación de Ibagué— señala de manera clara las fechas clave del año lectivo. El primer semestre se desarrollará entre el 18 de enero y el 13 de junio, período durante el cual está incluido el receso de Semana Santa, programado entre el 22 y el 28 de marzo. Una vez finalice el primer semestre, los estudiantes dispondrán de vacaciones de mitad de año desde el 14 de junio hasta el 4 de julio.

Para el segundo semestre, el regreso a las aulas tendrá lugar el 5 de julio y se extenderá hasta el 28 de noviembre. En este lapso, una semana de receso escolar se ha previsto entre el 11 y el 17 de octubre, finalizando el año académico con el inicio de las vacaciones de fin de año el 29 de noviembre.

Vale la pena resaltar que los docentes y directivos docentes deberán reincorporarse a sus labores una semana antes que los estudiantes, es decir, el 11 de enero. Durante estos días previos al inicio de clases, el personal educativo se enfocará en actividades de planeación y organización institucional. El diseño del calendario contempla un total de 40 semanas de trabajo académico y 12 semanas de receso, balance que busca garantizar tanto el cumplimiento de los objetivos educativos como los tiempos de descanso definidos para la comunidad escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inician las clases en Ibagué para 2027 según el calendario escolar oficial?

De acuerdo con la programación oficial definida por la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Educación, el inicio de actividades escolares para 2027 está previsto para el lunes 18 de enero para todos los niveles, mientras que los docentes regresarán una semana antes, el 11 de enero.

¿Cuántas semanas de clases y receso están previstas en el calendario escolar de Ibagué para 2027?

El calendario académico establecido mediante resolución contempla un total de 40 semanas dedicadas a trabajo educativo y 12 semanas de receso, distribuidas en los periodos de vacaciones, recesos intersemestrales y festividades escolares a lo largo del año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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