Por: CENET

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La carne bovina colombiana podrá ingresar nuevamente al mercado de Chile luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero de ese país, conocido como SAG, comunicara la autorización respectiva al Gobierno de Colombia. Esta decisión ocurre tras un periodo en el que las exportaciones de este producto estuvieron restringidas y es resultado de un proceso de coordinación en el que participaron entidades gubernamentales, autoridades sanitarias y representantes del sector privado tanto de Colombia como de Chile.

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De acuerdo con la información revelada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, la reapertura del acceso se logró gracias a un trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y agropecuarias de ambos países, acompañado de gestiones institucionales específicas para recuperar la posibilidad de comercializar la proteína bovina colombiana en el mercado chileno. El ministerio destacó el papel de facilitador que asumió durante el proceso, al promover el diálogo y la coordinación entre las entidades técnicas encargadas de las normativas sanitarias y agropecuarias de ambas naciones. Este esfuerzo culminó con la autorización oficial para que la carne bovina colombiana pueda volver a ser exportada hacia Chile.

El ingreso de la carne, sin embargo, no es automático. Según el anuncio del SAG, los exportadores colombianos deberán cumplir estrictamente con los requisitos sanitarios, los procesos de transporte y los estándares de empaque exigidos por la regulación chilena para asegurar la inocuidad y calidad del producto. Esta condición garantiza que el comercio se haga bajo las normas establecidas por las autoridades del país austral.

Esta reapertura representa una oportunidad significativa para los productores y exportadores de carne bovina de Colombia, ya que amplía las posibilidades de colocar su producto en mercados internacionales. Según cifras compartidas por el Gobierno nacional, entre enero y septiembre de 2026 se exportaron 14.488 toneladas de carne bovina —congelada, fresca y refrigerada— por un valor de US$88,2 millones. Actualmente, China es el principal destino de estas exportaciones, aunque la carne colombiana también se comercializa en países como El Salvador, Curazao, Gabón, Egipto y Guatemala.

La recuperación del acceso al mercado chileno se enmarca en la estrategia que busca diversificar los destinos de las exportaciones agroindustriales de Colombia. En la medida en que los actores nacionales cumplan con los requisitos técnicos y logísticos exigidos, podrían surgir nuevas oportunidades comerciales para el sector cárnico del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos sanitarios y logísticos para exportar carne bovina colombiana a Chile?

La exportación de carne bovina colombiana hacia Chile depende del cumplimiento de los requisitos sanitarios, de transporte y empaque definidos por la regulación chilena, según informó el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG). Los exportadores deben garantizar que el producto se ajuste a las normas establecidas para evitar riesgos sanitarios y asegurar su calidad durante el proceso de comercialización.

¿Qué representa para Colombia la reapertura del mercado chileno para la carne bovina?

La reapertura del mercado chileno significa una ampliación en los destinos de exportación disponibles para la carne bovina colombiana. Según datos del Gobierno nacional, la medida fortalece la estrategia de diversificación de mercados agroindustriales y brinda a los productores nuevas oportunidades, siempre que cumplan con las exigencias regulatorias de las autoridades chilenas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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