Por: El Espectador

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La conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá ha estado marcada por una fuerte controversia entre el presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Juan Manuel Santos, evidenciando la persistencia de diferencias profundas por lo pactado en La Habana. Según declaraciones difundidas en redes sociales por el mandatario, el proceso representó una carga económica considerable para el país, cuantificando en 178,59 billones de pesos los recursos destinados en una década, con 109,34 billones asignados solo al periodo comprendido entre 2023 y 2026. De la Espriella criticó la eficacia del acuerdo, denunciando cifras como más de 350.000 hectáreas de cultivos de coca, un incremento notable en la vinculación de menores a grupos armados —pasando de 130 casos en 2016 a 625 en 2024— y avances insuficientes en los proyectos de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de los que solo el 36,9% han sido completados. Además, destacó la asignación de 4,53 billones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Frente a estos cuestionamientos, Santos, junto a su Fundación Compaz, lideró un acto homenaje a víctimas, firmantes y negociadores del acuerdo, contando con la presencia de figuras como el general Óscar Naranjo y el padre Francisco de Roux. En su discurso, el exmandatario y Nobel de Paz reconoció avances y fallas, resaltando que "mientras no tengamos paz, Colombia no despegará". Santos remarcó que, aunque imperfecto, el acuerdo representó el mejor esfuerzo posible en ese momento y evocó el derecho y deber de los colombianos de buscar la paz. Asimismo, recordó que hizo uso de la fuerza para restablecer la seguridad, especialmente en su gestión como ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe.

No obstante, miembros del gabinete de De la Espriella, como los ministros Alejandro Ordóñez e Iván Cancino, sostuvieron que la dignidad presidencial se perdió al desconocer el resultado del plebiscito de 2016, advirtiendo que el acuerdo otorgó impunidad y permitió la proliferación de estructuras criminales que afectan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Según El Espectador, desde el Centro Democrático calificaron a Santos de mentiroso y reiteraron que hasta ahora no se ha logrado una indemnización integral a las víctimas ni una paz duradera. La discusión entre ambos sectores se mantiene abierta y muestra la complejidad de evaluar el alcance de lo pactado en La Habana a una década de su firma.

¿Cuáles son las críticas al Acuerdo de Paz según el presidente Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con las declaraciones públicas del presidente Abelardo de la Espriella, las principales críticas al Acuerdo de Paz se centran en el alto costo financiero asignado, los bajos resultados en la reducción de cultivos de coca y grupos armados, el incremento en el reclutamiento de menores y la lenta ejecución de proyectos PDET. Además, cuestiona la efectividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señala la supuesta falta de reparación integral a las víctimas.

¿Por qué se considera imperfecto el Acuerdo de Paz firmado en La Habana?

El expresidente Juan Manuel Santos, según El Espectador, afirma que el Acuerdo de Paz es imperfecto porque, como todo acuerdo humano, tiene limitaciones y errores en su implementación. Sin embargo, lo defiende como el mejor posible en su contexto, rescatando los avances y el compromiso de buscar la paz a pesar de las dificultades, y reconoce que la sociedad colombiana tiene el criterio suficiente para sacar sus propias conclusiones sobre su validez y efectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.