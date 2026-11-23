Una fuerte explosión sacudió el centro de Villavicencio durante la noche de este lunes 23 de noviembre, luego de que se detonara una carga explosiva contra la sede de la Gobernación del Meta. La emergencia dejó daños en edificaciones cercanas y obligó a desplegar organismos de socorro para atender a las personas afectadas. El balance más reciente da cuenta de 11 heridos.

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La cifra fue confirmada por el coronel retirado Jorge Díaz Martínez, director seccional de la Defensa Civil en el Meta, durante una entrevista con Caracol Radio. El reporte actualiza el primer balance que se conoció después de la detonación, cuando se hablaba de seis personas lesionadas.

El estallido ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la noche, en inmediaciones del parque principal de la capital del departamento, cerca de la Catedral Nuestra Señora del Carmen y la tradicional calle de las Talabarterías.

La detonación causó alarma entre quienes se encontraban en el sector y quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales. En algunas grabaciones se observa una columna de humo que se elevó sobre el centro de la ciudad, mientras ciudadanos reaccionaban ante la magnitud del estruendo.

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El ataque tuvo como objetivo la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en una zona donde también funcionan otras dependencias públicas, entre ellas la Asamblea Departamental, la Alcaldía y oficinas de Migración. La cercanía de estas edificaciones llevó a que las autoridades revisaran posibles afectaciones adicionales.

#EnDesarrollo Bomberos de Villavicencio piden a los habitantes no acercarse al centro de la ciudad, donde ocurrió el atentado terrorista. Además, reportan el colapso estructural del edificio de la Gobernación del Meta. #VocesySonidos https://t.co/TfWMeXWZhq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

Imágenes del atentado en Villavicencio muestran la magnitud de la explosión

Los primeros registros que circularon después de la detonación dejaron ver los daños que sufrió el centro de Villavicencio. En las grabaciones se observa a ciudadanos corriendo para ponerse a salvo, mientras otros comerciantes cerraban sus establecimientos ante el temor de que se presentara una nueva emergencia.

Otras imágenes muestran las afectaciones en la infraestructura de la Gobernación del Meta y los inmuebles cercanos. Entre los daños que más llamaron la atención aparece un enorme cráter que habría quedado en el punto de la explosión, además de fachadas y ventanales afectados por la onda expansiva.

Los videos también permiten dimensionar el impacto que tuvo el estallido en uno de los sectores más concurridos de la capital del Meta, cerca del parque Los Libertadores y la Catedral Nuestra Señora del Carmen.

🔴ÚLTIMA HORA: En la noche de este lunes 23 de noviembre, un atentado terrorista con un carro bomba contra la Gobernación del Meta ocasionó estragos en la Plaza Los Libertadores de Villavicencio. Al parecer, varios edificios de la zona fueron afectados por la onda explosiva, entre ellos el de la lotería del Meta; además, en el lugar hay un carro completamente destruido y la electricidad se cortó en todo la zona. Le dejamos la ampliación de esta noticia: https://t.co/bkyzQa4qOu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

🔴ÚLTIMA HORA: En la noche de este lunes 23 de noviembre, un atentado terrorista con un carro bomba contra la Gobernación del Meta ocasionó estragos en la Plaza Los Libertadores de Villavicencio. Al parecer, varios edificios de la zona fueron afectados por la onda explosiva, entre ellos el de la lotería del Meta; además, en el lugar hay un carro completamente destruido y la electricidad se cortó en todo la zona. Le dejamos la ampliación de esta noticia: https://t.co/bkyzQa4qOu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Presidente rechazó atentado contra la Gobernación del Meta

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la explosión y confirmó que se trató de un atentado con explosivos contra la sede administrativa del departamento.

A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó que estaba a la espera de los informes oficiales para conocer la dimensión de lo ocurrido y establecer si había víctimas mortales.

Posteriormente, atribuyó el ataque al narcoterrorismo y aseguró que su Gobierno no contempla abrir diálogos con las organizaciones responsables de acciones violentas de esta naturaleza. También advirtió que la Fuerza Pública utilizará sus capacidades para perseguir a los responsables.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los autores del atentado y determinar las circunstancias en las que fue instalada y detonada la carga explosiva en uno de los sectores más concurridos de Villavicencio.

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