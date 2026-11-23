Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del lunes 23 de noviembre estuvo marcada por un hecho que alteró la tranquilidad de Villavicencio, Meta. Un vehículo cargado con explosivos detonó frente a la sede de la Gobernación del Meta, justo en inmediaciones del parque principal de la ciudad. De acuerdo con la información inicial dada a conocer en medios como El Nuevo Día, la explosión ocurrió sobre las 9:30 de la noche y tuvo un profundo impacto en el sector, ya que cerca se encuentran zonas tradicionales como la calle de las Talabarterías y la Catedral de Villavicencio.

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La magnitud de la detonación generó importantes daños materiales en edificios aledaños, despertando la preocupación entre los habitantes de la capital del Meta y dejando en evidencia la vulnerabilidad de este punto estratégico de la ciudad. Según información preliminar, se reportan personas lesionadas, aunque aún no se ha confirmado el número ni la gravedad de esas lesiones. Tampoco están claras las circunstancias exactas en que fue perpetrado el atentado, información que las autoridades continúan indagando para entregar un balance oficial.

El hecho llevó a que el presidente Abelardo De La Espriella se pronunciara rápidamente en su cuenta de X (antigua Twitter). El mandatario confirmó el ataque y manifestó su preocupación por posibles víctimas fatales: “Dios quiera que no haya víctimas mortales”, expresó. Horas después, De La Espriella aseguró que desde el Gobierno se asumirá una postura firme para investigar y enfrentar a los responsables del hecho. Además, descartó cualquier opción de diálogo con las organizaciones señaladas de ser narcoterroristas, sentenciando que “no habrá impunidad y no vamos a retroceder”.

Mientras las autoridades adelantan las labores de evaluación de daños y lesiones, la explosión frente a la Gobernación del Meta reabre el debate sobre los desafíos de seguridad en Villavicencio y genera expectativa sobre las medidas que se adoptarán para evitar que se repitan situaciones similares en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias del atentado con carro bomba en la Gobernación del Meta?

La explosión ocasionó daños en varios edificios cercanos a la Gobernación del Meta y dejó personas lesionadas, aunque aún no se ha determinado oficialmente la cantidad ni la gravedad de los heridos. El ataque provocó preocupación entre la población y llevó a las autoridades a reforzar las investigaciones para identificar a los responsables y establecer medidas de seguridad más estrictas en Villavicencio.

¿Qué dijo el presidente Abelardo De La Espriella tras el atentado en Villavicencio?

El presidente Abelardo De La Espriella expresó a través de su cuenta de X que estaba a la espera de reportes oficiales y deseó que no hubiera víctimas mortales. Posteriormente, afirmó que el Gobierno actuará con firmeza para perseguir a los responsables y descartó la posibilidad de entablar diálogos con organizaciones a las que calificó como narcoterroristas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.