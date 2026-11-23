Un atentado con explosivos causó alarma en el centro de Villavicencio, luego de que se reportara una detonación cerca de la Gobernación del Meta. El hecho motivó una reacción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien condenó el ataque y aseguró que las autoridades adelantan las verificaciones para establecer lo ocurrido.

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En un video que circuló sobre la emergencia se escucha a una persona advertir sobre la explosión y señalar el lugar donde habría ocurrido: “Una bomba en la Gobernación, en el parque central”. El testimonio da cuenta de la preocupación que se vivió en el sector tras la detonación.

Momentos de terror en Villavicencio. pic.twitter.com/HH6Qx8fIWP — Oscar (@oscarlozanoramo) November 24, 2026

Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre las características del artefacto, las posibles afectaciones en las instalaciones o los establecimientos cercanos, ni sobre personas lesionadas. De hecho, el propio mandatario indicó que estaba pendiente de recibir información de las autoridades.

Abelardo de la Espriella se pronunció por atentado en el Meta

A través de un mensaje, el presidente confirmó que se había perpetrado un ataque con explosivos contra la Gobernación del Meta y expresó su preocupación por la posibilidad de que hubiera víctimas mortales.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, manifestó.

En su pronunciamiento, De la Espriella atribuyó el ataque al narcoterrorismo y sostuvo que estos grupos buscarían intimidar a su administración para obligarla a retomar un proceso de paz. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente quién estaría detrás de la acción ni se ha confirmado la autoría de alguna organización armada.

El jefe de Estado también descartó cualquier posibilidad de diálogo con esas estructuras y afirmó que su Gobierno responderá mediante las capacidades de la Fuerza Pública.

Gobierno de Abelardo de la Espriella descartó negociar con grupos armados

“En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, aseguró el mandatario, quien advirtió que perseguirá a los responsables y que no permitirá que el ataque quede en la impunidad.

Finalmente, De la Espriella sostuvo que su administración no retrocederá frente a las acciones violentas y prometió una respuesta del Estado ante cualquier afectación contra la población colombiana.

Mientras se conocen los reportes oficiales sobre el atentado, se espera que las autoridades entreguen información sobre el balance de la emergencia, las características de la explosión y las posibles pistas para identificar a los responsables.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.