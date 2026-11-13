Llaneros FC dejará de jugar en Villavicencio y trasladará sus partidos como local a Guamal, Meta, a partir de 2027. La decisión fue anunciada por el presidente del equipo, Juan Carlos Trujillo, quien confirmó que el municipio será la nueva sede del club, que actualmente compite en la primera división del fútbol colombiano.

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(Ver también: Definidos los partidos que serán en simultáneo durante la última fecha del fútbol colombiano)

El cambio estará acompañado de un proyecto de adecuación del estadio de Guamal, cuyas obras, de acuerdo con el anuncio del dirigente, comenzarán el próximo 1 de diciembre de 2026. La iniciativa cuenta con la aprobación de la Dimayor y contempla una renovación del escenario deportivo para que pueda recibir los compromisos profesionales del equipo.

La propuesta incluye renders de un estadio con una imagen renovada, en los que aparecen elementos representativos de Llaneros y del municipio. Guamal, ubicado a unos 40 minutos de Villavicencio, fue presentado por el club como una alternativa estratégica, tanto por su ubicación como por sus atractivos turísticos y la hospitalidad de sus habitantes.

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El equipo también agradeció al alcalde de Guamal, Fernando Peña, por facilitar el proceso de transición. La apuesta llega después de una etapa importante para la institución, que consiguió el título del Torneo BetPlay 2024 y posteriormente ascendió a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Buenas tardes Guamal.

Hoy + 3 = 26 ¡A problemas pequeños, soluciones inmediatas y de proyección! 🤍🖤🤍🖤

En 2027, Guamal nos abre sus puertas para jugar nuestros partidos profesionales. 🏟️🤍🖤 La @Dimayor ya conoce nuestra intención de hacer este cambio. Las adecuaciones locativas empezarán el 1 de diciembre, previa autorización de las autoridades locales. Guamal, Tierra de Todos, es un sitio de proyección estratégica a 40 minutos de Villavicencio, en la ruta al Embrujo Llanero. Tiene las aguas cristalinas del Humadea, el Orotoy y Pozo Azul, la Ruta del Cacao, turismo rural y gente muy hospitalaria. Gracias al alcalde Fernando Peña por ayudarnos en esta transición. ¡Nos vemos en Guamal! 🐎⚽ #VamosLlanerosasoñar — Juan Carlos Trujillo. (@presijuank) November 12, 2026

¿Por qué Llaneros dejará Villavicencio?

Aunque el anuncio del presidente del club no profundizó en las razones que llevaron a tomar esta determinación, el periodista Julián Capera entregó detalles sobre el contexto que habría desencadenado el traslado.

Según explicó, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta le solicitó a Llaneros entregar el estadio Bello Horizonte el próximo 30 de noviembre, con el propósito de comenzar un proceso de renivelación del césped. Esto, pese a que el escenario tuvo intervenciones recientes y, de acuerdo con el periodista, la cancha se encuentra actualmente en buenas condiciones.

Esa solicitud habría llevado al equipo a buscar una alternativa para disputar sus compromisos como local durante el próximo semestre y gestionar ante la Dimayor la autorización para jugar en Guamal.

(Ver también: El increíble (¿y preocupante?) escalafón que lideran Millonarios y Santa Fe en el continente)

De esta manera, Llaneros prepara una nueva etapa lejos de Villavicencio, ciudad que ha sido su casa, mientras avanza el proyecto para adecuar el escenario que recibirá sus partidos desde 2027.

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