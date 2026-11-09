Durante el primer periodo de Alberto Gamero en Millonarios, una de sus principales características era sacar jugadores de la cantera para que se mostraran en el primer equipo, ejercicio que sirvió para descubrir a futbolistas como Carlos Andrés Gómez, Emerson Rivaldo Rodríguez, Andrés Llinás, Stiven Vega y varios más.

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Lo mismo ocurrió con Independiente Santa Fe, pues durante varios años salieron jugadores muy importantes que le aportaron al club y luego se fueron vendidos, dejándole una buena suma a la institución.

Sin embargo, desde hace un buen tiempo eso dejó de ocurrir, al punto de que ahora estos dos equipos tienen dos de las nóminas más longevas no solo del fútbol colombiano, sino del fútbol sudamericano.

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Millonarios y Santa Fe, con las nóminas más longevas del fútbol colombiano

Tal como lo reveló el Cies Football Observatory, los dos equipos más importantes de la capital están entre las nóminas con mayor promedio de edad en el continente, con el segundo y cuarto puesto, respectivamente.

El primero en el listado es el Huancayo de Perú, que tiene un promedio de 31.3 años, seguido de Santa Fe con 31.0, Fluminense es tercero con 30.9 y Millonarios cuarto con 30.7 años.

Esta es la tabla:

👴 Most experienced teams in South America 🌎 by average starting XI age

🥇 #SportHuancayo 🇵🇪 31.3 ys

🥈 #SantaFe 🇨🇴 31.0

🥉 #Fluminense 🇧🇷 30.9

#Millonarios 🇨🇴 #AlianzaLima 🇵🇪 #Mirassol 🇧🇷 #Belgrano 🇦🇷 #Cienciano 🇵🇪 #Concepción 🇨🇱 #Remo 🇧🇷

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Esto demuestra un problema en los equipos de la capital, puesto que para nadie es un secreto que los clubes deben potenciar jóvenes talentos para venderlos y así ganar una buena suma de dinero, por lo que cuando no se hace primero se pierde ese ingreso y, segundo, al final de los campeonatos aparecen los problemas físicos en el plantel.

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Esto es algo que deben revisar los dos clubes bogotanos si quieren conseguir cosas importantes, como por ejemplo luchar por estrellas y, más importante aún, buscar destacar en el ámbito internacional.

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