La promesa de una casa propia para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con un auditorio para 2.000 espectadores, quedó en el centro de las críticas al proyecto de renovación del estadio El Campín. El concejal Juan David Quintero cuestionó las diferencias entre lo que Sencia promociona en su página web y lo que, según las condiciones del contrato, se contempla para la agrupación musical.

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(Ver también: Qué sanciones recibiría Sencia por no cumplir con el mantenimiento de la grama de El Campín)

De acuerdo con el cabildante, mientras la empresa presenta el proyecto como una oportunidad para que la Filarmónica tenga espacios propios, el documento contractual establece condiciones mucho más limitadas. La denuncia pone sobre la mesa las características de las instalaciones previstas y las condiciones de uso de otros espacios del complejo.

En su página web, Sencia anuncia una iniciativa denominada ‘Una casa propia para la Orquesta Filarmónica de Bogotá’. La descripción señala que el edificio contará con un auditorio para conciertos de música sinfónica con capacidad para al menos 2.000 espectadores, una sala menor para 500 personas, una sala de ensayos y bodegas adecuadas para almacenar los instrumentos.

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Sin embargo, los apartes del contrato citados por Quintero describen un espacio de ensayo de 190 metros cuadrados, con acabados acústicos y condiciones que permitirían desarrollar conciertos de menor formato. Esta disposición contrasta con la presentación de un auditorio sinfónico propio con capacidad para miles de asistentes.

La verdad de la “Casa Propia” de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (LO QUE TANTO VENDE SENCIA CON EL CONTRATO DE EL CAMPÍN)🚨🚨 @SenciaBogota tiene un render y un discurso más en su página web diciendo que le entregará una CASA PROPIA a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y un auditorio con 2.000 sillas. Pero la realidad del Contrato es muy diferente. Como lo dijo el viernes el mismo director del @IDRD este es otro “mito”. Yo digo que es un nuevo CUENTAZO de SENCIA.🤨 El contrato solo contempla una “sala de ensayos” de 190 m2 para la Orquesta Filarmónica. Para que se hagan una idea, hay casas y apartamentos mucho más grandes ques esa sala de ensayos. Por eso yo pregunto: ¿Dónde pretende SENCIA meter a los 96 músicos de la Orquesta Sinfónica de Bogotá en esos 190 m2? ¿De verdad quieren hacernos creer que esta es una casa digna y propia para la Orquesta Filarmónica de Bogotá?🧐 Por eso que diga SENCIA que le van a dar una casa “PROPIA” a la Orquesta Filarmonica de Bogotá es raro. Además, la realidad del contrato dice que SENCIA solo le otorgará al IDRD 46 usos anuales en el Auditorio Principal: ¿Desde cuando hay que pedir permiso para usar una casa PROPIA? NO MÁS MENTIRAS Y GRANDILOCUENCIA 😡 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 19, 2026

Las condiciones del contrato con Sencia para la Filarmónica

Otro de los puntos señalados por el concejal tiene que ver con el acceso al auditorio principal. Según los apartes contractuales que expuso, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tendría derecho a utilizar ese escenario durante 46 jornadas al año, sujeto a acuerdos escritos.

La diferencia es importante porque el uso de un espacio mediante jornadas previamente acordadas no equivale a disponer de una sede propia con disponibilidad permanente para los ensayos y conciertos de la orquesta.

La discusión también involucra a los 96 músicos que integran la Filarmónica de Bogotá, para quienes las condiciones de infraestructura son relevantes tanto para la preparación de las presentaciones como para el almacenamiento y cuidado de los instrumentos.

Por ahora, los señalamientos del concejal se concentran en la diferencia entre la información divulgada por Sencia y las disposiciones contractuales que hizo públicas. Para establecer el alcance definitivo de los compromisos, es necesario revisar el contrato completo y las obligaciones específicas relacionadas con la infraestructura cultural.

(Ver también: “No asistieron”: Sencia no se presentó en la rueda de prensa, luego del papelón en El Campín)

La controversia se suma al debate sobre el proyecto de renovación de El Campín y las garantías de que, además de los escenarios deportivos y de entretenimiento, se cumplan los compromisos culturales anunciados para Bogotá.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.