Sigue la polémica por el estadio El Campín de Bogotá, pues en la noche de este martes, 13 de octubre, se iba a jugar el partido entre Millonarios y Once Caldas, pero debido al “lamentable estado de la cancha”, según informó Dimayor, se canceló el compromiso.
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Esto desató una ola de críticas en redes sociales, puesto que por más de que se sabía que la cancha no iba a estar lista, Sencia, el IDRD y más defendían que estaba en óptimas condiciones para jugar fútbol profesional.
𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻Lee También
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La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre @MillosFCoficial y @oncecaldas
A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente.
👉 https://t.co/5edbdLU3iB
— DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026
Ante esto y buscando quedar de la mejor manera posible, el IDRD convocó a una rueda de prensa en la que pretendía explicar qué pasó, qué sigue en el proceso y qué responsabilidad tendrá Sencia por esta situación.
De hecho, el director de la entidad, Daniel García, confirmó que invitaron a los voceros de la administradora para que también estuvieran presentes, pero no respondieron ni se presentaron.
“Desde el IDRD invitamos a los representantes de @SenciaBogota para asistir a la rueda de prensa y no asistieron” Daniel García director del IDRD https://t.co/cozaEBsQSK
— Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) October 14, 2026
Además, explicó que el proceso para que la cancha pegue tardaría entre 5 y 10 días, pero que si las condiciones no mejoran, hablarán con Sencia para determinar si se reprograman los conciertos que quedan en el estadio para darle prioridad al fútbol.
(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)
Lo cierto es que hasta el momento Sencia no se ha pronunciado ni por medio de un vocero ni por un comunicado, por lo que los hinchas están esperando una explicación para ver cuándo puede volver el fútbol al estadio.
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