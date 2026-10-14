Escrito por:  Redacción Fútbol
Oct 14, 2026 - 9:02 am

Sigue la polémica por el estadio El Campín de Bogotá, pues en la noche de este martes, 13 de octubre, se iba a jugar el partido entre Millonarios y Once Caldas, pero debido al “lamentable estado de la cancha”, según informó Dimayor, se canceló el compromiso.

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Esto desató una ola de críticas en redes sociales, puesto que por más de que se sabía que la cancha no iba a estar lista, Sencia, el IDRD y más defendían que estaba en óptimas condiciones para jugar fútbol profesional.

Ante esto y buscando quedar de la mejor manera posible, el IDRD convocó a una rueda de prensa en la que pretendía explicar qué pasó, qué sigue en el proceso y qué responsabilidad tendrá Sencia por esta situación.

De hecho, el director de la entidad, Daniel García, confirmó que invitaron a los voceros de la administradora para que también estuvieran presentes, pero no respondieron ni se presentaron.

Además, explicó que el proceso para que la cancha pegue tardaría entre 5 y 10 días, pero que si las condiciones no mejoran, hablarán con Sencia para determinar si se reprograman los conciertos que quedan en el estadio para darle prioridad al fútbol.

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Lo cierto es que hasta el momento Sencia no se ha pronunciado ni por medio de un vocero ni por un comunicado, por lo que los hinchas están esperando una explicación para ver cuándo puede volver el fútbol al estadio.

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