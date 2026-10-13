Lo que parecía una noche de fútbol por el regreso de El Campín para el deporte terminó con un sinsabor para los miles de asistentes en el recinto, luego de que la Dimayor canceló el partido Millonarios vs. Once Caldas. El lamentable estado de la cancha provocó la suspensión minutos antes de que rodara la pelota, algo que disgustó a Carlos Antonio Vélez.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: ¿Dejaron sin cancha a los niños? Leandro Castellanos apuntó contra Sencia por terreno de El Campín)

El reconocido periodista cuestionó cómo entregaron la cancha, que entró a labores de restauración luego de los conciertos de BTS en Bogotá, y criticó la logística para determinar que no se jugara el partido entre azules y blancos. “Qué burla, qué manoseo, qué falta de respeto, qué todo de parte de todos”, dijo Vélez a través de su cuenta de ‘X’ (Twitter).

Sin dar nombres propios, el analista deportivo cuestionó que Sencia incumpliera con la entrega de la gramilla en óptimas condiciones y dijera que estaría apta para el juego de este 13 de octubre. Además, criticó a la Dimayor por cancelar el partido a pocos minutos de la hora en el que estaba establecido para iniciar.

Lee También

“Los dueños del escenario, que incumplen, además de no decir la verdad, y la Dimayor, que solo unos minutos antes antes del juego se dio cuenta de lo que se veía desde horas antes.. todo fallido, todo improvisado y todo poco serio”, fue el dardo que lanzó Vélez.

Que burla, q manoseo, q falta de respeto.. que TODO de parte de TODOS.. los dueños del escenario q incumplen, además de no decir la verdad, y la DIMAYOR q solo unos minutos antes antes del juego se dio cuenta de lo q se veía desde horas antes.. todo fallido, todo improvisado y… https://t.co/G43eMvvZhs — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 14, 2026

(Lea también: “No admitiremos más excusas”: Galán pide proceso contra Sencia por la grama de El Campín)

El caso del césped del estadio más importante de Bogotá se dio como una olla a presión que se cocinaba desde hace una semana con la presentación de BTS. Sencia optó por retirar el pasto para, una vez se desmontara la tarima de la banda de k-pop, se iniciara el proceso de restauración.

Sencia aseguró en videos y comunicados que el arreglo iba viento en popa y que la cancha estaría apta para la noche de este martes. Sin embargo, imágenes del recinto y lo que había detrás del proceso de restauración alimentaron los cuestionamientos contra la empresa y el IDRD. Finalmente, esta olla explotó y evidenció las falencias que quedaron en el proceso.

“Lamentable… ni en torneos barriales”, sentenció Vélez

* Pulzo.com se escribe con Z