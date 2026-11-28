Palmeiras de Brasil se coronó campeón de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

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El único gol del partido lo marcó el paraguayo Ramón Sosa a los 52 minutos del compromiso, en una acción en la que participó de manera decisiva el colombiano Jhon Arias.

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El encuentro, arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, fue un partido cerrado y de mucha fricción, típico de una definición continental. En el primer tiempo las oportunidades claras escasearon. Estudiantes se mostró ordenado y sólido, mientras Palmeiras controló mejor la posesión y generó algunas aproximaciones peligrosas.

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🏆🏆🏆🏆🟢 ¡LA CUARTA! @Palmeiras, campeón de la CONMEBOL Libertadores 2026, otra vez dueño de la Gloria Eterna pic.twitter.com/ovZe7SnnXQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

Una de las más claras llegó cerca del final de la primera etapa, cuando un remate terminó pegando en el poste después de un desvío. El segundo tiempo cambió el panorama rápidamente. Poco después del reinicio, una jugada colectiva por el sector izquierdo terminó con un centro que Arias peinó o cabeceó hacia atrás.

Sosa apareció solo en el área y definió para poner el 1-0. El tanto fue revisado por el VAR y validado. A partir de allí, el conjunto dirigido por Abel Ferreira administró la ventaja con disciplina defensiva, mientras Estudiantes intentó empujar y generar peligro, especialmente en los minutos finales, sin lograr igualar.

Acá, el gol de Palmeiras:

¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YlYbhnhzwd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Con este resultado, Palmeiras conquista su cuarta Copa Libertadores en la historia (después de los títulos de 1999, 2020 y 2021). El equipo brasileño iguala a Flamengo como el club de Brasil con más estrellas en el certamen y se ubica en el grupo de equipos con cuatro títulos, junto a River Plate y el propio Estudiantes. Además, Brasil alcanza los 26 títulos históricos y supera por primera vez a Argentina como el país con más conquistas en la competencia.

El Verdão, que había sido finalista en 2025 (derrotado por Flamengo), vuelve a lo más alto del continente. El título le otorga el derecho a disputar la Copa Intercontinental 2026, le asegura un lugar en el Mundial de Clubes 2029 y lo clasifica a la Recopa Sudamericana, donde enfrentará a Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Estudiantes, que llegó a la final tras eliminar a Flamengo en semifinales por penales, se quedó a las puertas de su quinto título continental. El Pincha había ganado las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2009. La derrota en el mismo estadio Centenario donde en 1968 se impuso a Palmeiras en un desempate cierra un ciclo histórico de revancha para el cuadro brasileño casi seis décadas después.

Palmeiras se impuso con un plantel que incluye a jugadores como José Manuel López, Agustín Giay y Alexander Barboza, bajo la dirección de Abel Ferreira, quien consolidó un ciclo de éxito continental.

La consagración del equipo paulista marca el octavo título consecutivo de un club brasileño en la Libertadores y refuerza el dominio actual de los equipos de ese país en la competición más importante de clubes de Sudamérica.

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