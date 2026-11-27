El clásico entre Millonarios y América de Cali, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, tuvo un episodio inesperado que terminó con la expulsión de un jugador del equipo vallecaucano. Yani Quintero protagonizó una acción que obligó al árbitro Carlos Ortega a acudir al VAR antes de tomar una decisión.

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El futbolista recogió una moneda que estaba en el suelo y se la lanzó al rostro de Mateo García, mediocampista del conjunto embajador. Aunque el lanzamiento no pareció tener demasiada fuerza, el hecho de utilizar un objeto contra un rival llamó la atención del equipo arbitral.

La jugada se presentó durante el tiempo de reposición del segundo tiempo, cuando el compromiso disputado en el estadio El Campín entraba en su recta final. Desde la sala de videoarbitraje advirtieron lo sucedido y solicitaron la revisión de la acción.

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Carlos Ortega revisó el VAR y le mostró la roja a Yani Quintero

Después de observar las imágenes en el monitor, el juez central determinó que la conducta del jugador del América ameritaba una tarjeta roja. Así, Quintero tuvo que abandonar la cancha en los últimos instantes del encuentro.

La decisión estuvo relacionada con el lanzamiento de la moneda directamente hacia Mateo García. La acción no correspondió a una disputa por el balón ni a un choque propio del juego, sino a un comportamiento contra un adversario que quedó registrado por las cámaras.

La intervención del VAR fue determinante para que Ortega pudiera observar con mayor detalle lo ocurrido y tomar la decisión disciplinaria.

Millonarios y América empataron sin goles y así quedó el grupo B

El clásico disputado en el estadio El Campín terminó 0-0, resultado que les permitió a ambos equipos llegar a cinco puntos después de tres jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026.

Con ese marcador, Millonarios quedó en el primer puesto del grupo B, con una diferencia de gol de +3, mientras que América de Cali ocupó la segunda casilla, también con cinco unidades, pero con +1 en la diferencia de gol.

La zona quedó de la siguiente manera:

Posición Equipo Puntos Diferencia de gol 1 Millonarios 5 +3 2 América 5 +1 3 Deportivo Cali 2 -1 4 Atlético Bucaramanga 2 -3

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