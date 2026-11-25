Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali y Millonarios asumieron el control del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2026 tras disputarse la segunda fecha de la fase semifinal, acumulando ambos equipos 4 puntos. Sin embargo, el conjunto vallecaucano lidera la tabla debido a la ventaja deportiva conocida como "punto invisible", un beneficio adquirido por haber culminado segundo en la fase de todos contra todos, a pesar de que el club bogotano posee mejor diferencia de gol. Esta información corresponde a los datos oficiales presentados por Dimayor.

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La jornada del 24 de noviembre fue decisiva para establecer una clara diferencia entre los equipos. América de Cali concretó su primera victoria en los cuadrangulares con un 2-1 frente a Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero. Más de 36.000 aficionados presenciaron cómo Tomás Ángel se convirtió en la figura del encuentro con un doblete de cabeza, ambos goles asistidos por Marcos Mina en los minutos 37 y 47. A pesar del descuento de Steven 'Tití' Rodríguez para los ‘azucareros’ al minuto 51, los dirigidos por David González supieron mantener la ventaja y consolidarse en la cima del grupo, de acuerdo con lo reportado por Dimayor y reseñado en el Noticiero 90 Minutos.

En paralelo, Millonarios reafirmó su potencial con una goleada 4-1 ante Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. Dirigidos por Alberto Gamero, los goles de Francisco Chaverra, Rodrigo Contreras (en dos ocasiones, una de penal) y Rodrigo Ureña fueron suficientes para superar el descuento de cabeza de José García del equipo visitante. Así, el cuadro capitalino sumó también cuatro puntos, ubicándose junto al América en lo alto de la clasificación, según datos compartidos por Dimayor.

Con este escenario, América de Cali y Millonarios disputarán un enfrentamiento clave el viernes 27 de noviembre en Bogotá a las 8:40 p.m., que podría perfilar el destino de ambos hacia la anhelada final. Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, por su parte, se enfrentarán ese mismo día a las 6:35 p.m., ambos con la esperanza de sumar una victoria y reducir la diferencia con los líderes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué América de Cali lidera el cuadrangular B pese a la mejor diferencia de gol de Millonarios?

América de Cali se ubica en el primer lugar del cuadrangular B debido al "punto invisible", una ventaja que obtiene aquel equipo que termina mejor posicionado en la fase previa de todos contra todos. Aunque Millonarios tiene mejor diferencia de gol, el reglamento actual favorece al cuadro vallecaucano por este criterio, como lo explicó Dimayor en los datos oficiales.

¿Cuándo juegan América de Cali vs. Millonarios y por qué es un partido decisivo?

El encuentro entre América de Cali y Millonarios se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre a las 8:40 p.m. en Bogotá. Este partido es determinante para el futuro del cuadrangular B, ya que ambos equipos lideran el grupo con la misma cantidad de puntos y el resultado podría definir cuál de los dos queda mejor posicionado para alcanzar la final de la Liga BetPlay II-2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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