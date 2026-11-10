Atlético Nacional ha sido uno de los equipos más regulares del fútbol colombiano a lo largo del año, pues más allá de salir pronto de la Copa Sudamericana y perder la final del primer semestre, el equipo antioqueño igual ha sumado una gran cantidad de puntos que lo ubican bien en la reclasificación.

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Es más, tanto así que incluso antes de terminar el año, el club antioqueño, que no ha sido campeón, ya aseguró su cupo en la Copa Libertadores del próximo año, lo cual es una gran noticia para todos los aficionados.

Así lo anunció el campeonato internacional:

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🏆💚🇨🇴 Un campeón que vuelve a la CONMEBOL #Libertadores: @nacionaloficial, clasificado para buscar la #GloriaEterna en 2027 https://t.co/sHG0bixpQL — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 10, 2026

Por qué clasificó Nacional a la Copa Libertadores

Cabe recordar que en Colombia cuatro equipos clasifican al torneo más importante del continente: dos por ser campeón y dos por reclasificación.

Los campeones clasifican directamente a la fase de grupos, mientras que los dos restantes van a la fase previa, específicamente a la segunda ronda anterior a la fase de grupos.

Nacional es primero de la tabla de reclasificación con 94 puntos, seguido por América con 70 y Santa Fe con 66. Es decir, si no es campeón, igual ya aseguró su cupo porque se volvió inalcanzable en la tabla de posiciones de reclasificación, así que ya aseguró su puesto, al menos, en la fase previa.

Es más, la tabla de reclasificación va así:

Equipo Torneo Puntos 1. Nacional Libertadores (ya clasificado) 94 2. América Libertadores 70 3. Santa Fe Libertadores 66 4. Tolima Libertadores 63 5. Junior Libertadores (ya clasificado) 63 6. Cali Sudamericana 61 7. Once Caldas Sudamericana 61

Cabe recordar que falta el clasificado por el título del segundo semestre y el clasificado a la Sudamericana por ser campeón de la Copa Colombia. Hasta ahora, los únicos asegurados son Nacional, por reclasificación, y Junior, por ser campeón del primer semestre.

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Por lo pronto, Nacional sigue con la intención de conseguir los dos títulos restantes en el año, recordando que se mide con Once Caldas en la semifinal de la Copa Colombia y ya aseguró su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

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