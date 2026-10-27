El futbolista Kevin Parra, que erró una anotación en el partido ante Cúcuta, rompió el silencio y arremetió con fuerza contra quienes lo cuestionaron en redes sociales y en distintos espacios. Lejos de agachar la cabeza, el jugador salió al frente con un mensaje directo y sin filtros que rápidamente se viralizó.

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En un video que circula en redes sociales, el deportista fue tajante con sus críticos: “Todos los que tiran que yo no di qué, que yo no di cuánto, es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Cómo eran donde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno”, afirmó sin rodeos.

El jugador también quiso dejar claro que no todo señalamiento merece el mismo peso, aunque reconoció que existe una diferencia entre la crítica constructiva y el ataque malintencionado: “No toda crítica es envidia, es verdad”, admitió. Sin embargo, aseguró que errar un gol no debería convertirse en la excusa para cuestionar otros aspectos de su vida o su rendimiento.

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Para reforzar su postura, el futbolista recurrió a un ejemplo de alto perfil: la actuación de Lamine Yamal en el partido del Real Madrid contra el Barcelona, donde el español también desperdició una ocasión clara.

“Los que sí se vieron el partido del Real Madrid hoy contra el Barcelona, mire el gol que se comió Yamal ahí. Eso nos pasa a los mejores”, señaló, apelando a que los fallos forman parte inherente del fútbol profesional.

El deportista fue más allá y cuestionó la lógica de sus detractores, asegurando que el resultado habría sido diferente si el remate hubiera terminado en red: “Donde lo hubiera hecho, hubieran dicho: más minutos, ese pelao está jugando muy bien. Yo conozco ya todo eso, yo ya pasé por eso”, concluyó.

Soy graduado universitario, Soy un fracasado… Lo siento amigo el éxito es llegar y ser como Kevin Parra… https://t.co/X8uDlGtmpD — Chaves (con S) (@chavescons2) October 26, 2026

Sin embargo, esta fue una situación que a los hinchas no les gustó, porque prácticamente dio a entender que los que estudian son fracasados, cuando eso no es así.

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Lo cierto es que Kevin Parra seguirá jugando y buscando marcar diferencia con el club, destacando que Nacional marcha primero y ya está clasificado a los cuadrangulares finales.

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