Avanza la liga colombiana y la tabla de posiciones cada vez se aprieta más, pues cualquier punto sumado puede cambiar la situación y eso hace que el resto de clubes tengan que hacer cuentas de cara a los cuadrangulares del fútbol colombiano.

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Por ejemplo, en la noche de este lunes, 26 de octubre, Independiente Santa Fe consiguió una importante victoria que lo acercó a la clasificación, teniendo en cuenta que el número mágico es 30 y ya varios clubes están rondando ese puntaje.

Sin embargo, quedan varios compromisos en el camino y los que están más abajo también sueñan con avanzar.

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Hasta el momento, los equipos que ya prácticamente aseguraron su clasificación son Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali, que ya superaron la barrera de los 30 puntos, pero abajo las cosas están muy apretadas.

Santa Fe

Independiente Santa Fe, por ejemplo, marcha en la cuarta posición del torneo con 28 puntos, producto de 8 victorias, cuatro empates y tres derrotas. Los partidos que le quedan son contra Atlético Nacional, Cúcuta, Internacional de Bogotá y el Deportivo Pasto.

Millonarios

Millonarios, por su parte, marcha quinto con 26 puntos, pero con 16 encuentros, que es más que la mayoría de sus perseguidores. Los partidos que le quedan son: América de Cali, Deportes Tolima y Alianza FC.

Bucaramanga

Bucaramanga tiene 25 puntos luego de caer con Santa Fe y ahora los partidos que le quedan son: Pasto, Nacional, Fortaleza y Jaguares.

Medellín

Independiente Medellín, que en los últimos cinco partidos solo suma una victoria, tiene 23 puntos y le queda jugar contra Internacional de Bogotá, Alianza FC, Fortaleza y Águilas Doradas.

Once Caldas

El equipo de Manizales marcha octavo con 21 puntos y tiene un duro camino por delante, puesto que le queda jugar contra Alianza FC, Águilas Doradas y cierra con Nacional.

Cúcuta

El equipo motilón marcha noveno con 21 puntos y sueña con avanzar a las finales, destacando que ahora jugará contra: Águilas Doradas, Santa Fe, Jaguares y Junior.

Deportes Tolima

Finalmente, el Deportes Tolima, equipo que suma nueve encuentros sin ganar, que tiene 20 puntos y espera remontar la situación en los compromisos restantes, que serán vs. Deportivo Pereira, Millonarios y cierra con el Deportivo Cali.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

De esta manera, a falta de cuatro fechas para terminar el campeonato, los que hasta ahora están clasificando son:

Equipo Puntos 1. Nacional 32 2. América 31 3. Deportivo Cali 30 4. Santa Fe 28 5. Millonarios 26 6. Bucaramanga 25 7. Independiente Medellín 23 8. Once Caldas 21

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