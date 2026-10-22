Independiente Santa Fe vive un gran momento deportivo actualmente, pues en la más reciente jornada del fútbol colombiano derrotó por 2-1 a Jaguares gracias a un doblete del jugador Franco Fagúndez, lo que le permitió llegar a 25 puntos y ubicarse en la sexta posición del campeonato.

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De hecho, este es un futbolista muy importante para la institución, teniendo en cuenta que ha anotado varios goles claves a lo largo del semestre que han hecho que los hinchas se encariñen con él, al punto de que le piden al presidente que adquiera sus derechos porque está a préstamo.

En varias oportunidades, Eduardo Méndez, máximo dirigente de la institución, ha dicho que hacer un gasto de estos no es sano para las finanzas del equipo y que al final depende de los aficionados y su presencia en el estadio, pero ahora eso cambió y ya habría una primera oferta del club.

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Cuánto pagaría Santa Fe por Franco Fagúndez

Tal como adelantó el periodista Felipe Sierra, quien sigue de cerca todo lo relacionado a fichajes y más del fútbol colombiano, pese a que el jugador llegó en préstamo sin opción de compra desde el Santos Laguna de México, debido a su interés en quedarse, el nivel que ha mostrado y más, Santa Fe haría un esfuerzo por adquirir sus derechos deportivos.

Es más, ya habría hecho una oferta de 1.1 millones de dólares para quedarse con su ficha y poder contar con él en 2027, aunque son conscientes que no será una tarea sencilla.

🚨 Franco Fagúndez (26) llegó a #SantaFe sin opción de compra desde #SantosLaguna. Sin embargo, conociendo el deseo del uruguayo, el ‘león’ ofertó 1.1M$ para comprarlo. Esperan respuesta en los próximos días. 🦁 🤙🏼 Sobre el adelanto de @sebasperiodista y @estejaramillo https://t.co/ug5J96YvRa — Pipe Sierra (@PSierraR) October 22, 2026

Esto es más de lo que está avaluado en Transfermarkt, pues según esta plataforma, el jugador de 26 años tiene un valor de 900.000 dólares, así que por eso Santa Fe está optimista con que se pueda completar el pase. Sin embargo, también hay que destacar que Santos Laguna pagó 2 millones de dólares por él al Nacional de Uruguay, así que será una propuesta que debe analizar antes de responderle al equipo bogotano.

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Cómo le ha ido a Fagúndez en Santa Fe

Al final, lo cierto es que este ha sido uno de los jugadores más importantes del club en la temporada, puesto que suma 12 goles en el año contando la Libertadores, la Sudamericana y la Liga BetPlay, siendo clave en varios momentos de los campeonatos.

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