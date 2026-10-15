Por: Noticiero 90 minutos

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El Deportivo Cali Femenino se encuentra listo para su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina 2026, siendo el representante del fútbol colombiano en este torneo internacional. Según la información presentada, las conocidas como ‘azucareras’ llegan con el objetivo de alcanzar su segundo título continental. Cabe recordar que hasta el momento solo el Atlético Huila ha conseguido este logro para Colombia, tras su recordada conquista en 2018.

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La clasificación del Cali Femenino a la Copa Libertadores fue posible gracias a un destacado desempeño en la Liga Femenina 2026, donde superó en la final a Independiente Santa Fe. Con esta victoria, el club suma tres títulos consecutivos y se consolida como el conjunto femenino más exitoso en Colombia. A este logro local se suma su experiencia internacional reciente, pues en la edición de la Copa Libertadores Femenina 2025 el equipo fue subcampeón tras perder la final ante Corinthians de Brasil. Ese antecedente marca la ambición con la que asumen este nuevo reto, buscando superar la instancia definitiva y levantar el trofeo que se quedó a un paso en la pasada edición, de acuerdo con los datos del mismo club.

El torneo se desarrollará entre el 15 y el 31 de octubre en Ecuador, teniendo como sedes los estadios Rodrigo Paz Delgado y Banco Guayaquil que están ubicados en la región metropolitana de Quito. En total participarán 16 equipos, organizados en cuatro grupos de cuatro integrantes, que lucharán por alzarse con el máximo título continental. El equipo dirigido por Jhon Alber Ortiz debutará el 16 de octubre frente a Libertad de Paraguay, duelo programado para las 3:00 p.m. hora colombiana.

La conformación de grupos ubica al Deportivo Cali Femenino en el Grupo D, donde comparte competencia con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. El formato exige que solo los dos mejores de cada zona avancen a la fase de cuartos de final, etapa tras la cual comienzan las eliminatorias directas a partido único. Quien obtenga el campeonato, además del reconocimiento continental, asegurará un cupo a la Fase Final de la primera Copa de Campeones Femenina de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en 2027, cuya sede será Miami.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo clasificó Deportivo Cali Femenino a la Copa Libertadores 2026?

Deportivo Cali Femenino clasificó a la Copa Libertadores 2026 tras conquistar la Liga Femenina colombiana al vencer en la final a Independiente Santa Fe. Con este triunfo, acumuló su tercer título de liga consecutivo, consolidándose como el club más laureado del fútbol femenino colombiano.

¿Cuándo y contra quién debutará Deportivo Cali Femenino en la Copa Libertadores?

El debut de Deportivo Cali Femenino será el viernes 16 de octubre frente a Libertad de Paraguay, con el partido programado para las 3:00 p.m., hora colombiana. Este encuentro marcará el inicio del camino del club en el Grupo D del torneo continental.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.