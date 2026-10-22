En medio de los problemas para el fútbol colombiano, uno de los temas que está bajo la mirada de propios y extraños es el estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Los señalamientos se han mantenido a la orden del día y las complicaciones han obligado al aplazamiento de algunos partidos, como en el caso de Millonarios contra Once Caldas.

Lo cierto es que el partido de Independiente Santa Fe contra Jaguares, que se definió con 2-1 a favor del local, dejó en evidencia un momento que parece más que insólito.

Así lo replicó el concejal Juan David Quintero por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), con un video revelador, acompañado de un llamado a las autoridades.

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“Alcalde Carlos Fernando Galán, hace una semana usted pidió investigar los posibles incumplimientos de Sencia. ¿Qué ha pasado? Ayer, en pleno partido, un operario intentaba tapar un hueco en la grama de El Campín. ¿Qué más tiene que pasar para que usted tome las riendas de esta crisis?”, escribió el cabildante.

Las imágenes permitieron observar la escena más que inédita para un juego del fútbol profesional colombiano, que para este caso correspondía a un duelo pendiente de la fecha 7 de la Liga Betplay en el segundo semestre de 2026.

El estado de la grama del estadio El Campín quedó bajo lupa después del concierto de la banda coreana BTS, situación que el operador Sencia defendió a pesar de que impidió el flujo normal del calendario deportivo.

Este es el video en el que es posible observar la situación en la que una persona ingresó en pleno partido para arreglar la gramilla, en medio de la sorpresa para los asistentes.

Alcalde @CarlosFGalan, hace una semana usted pidió investigar los posibles incumplimientos de Sencia. ¿Qué ha pasado? Ayer, en pleno partido, un operario intentaba tapar un hueco en la grama de El Campín. ¿Qué más tiene que pasar para que usted tome las riendas de esta crisis? https://t.co/gr6J2pzHXL — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 22, 2026

El caso toma una importancia especial si se tiene en cuenta la instancia que se disputa en la actualidad del torneo local, donde ambos equipos capitalinos buscan asegurar su espacio en los cuadrangulares.

Mucho más, si obtienen un cupo a ese grupo en la búsqueda por la final, la condición de las canchas toma un protagonismo mayor no solo para ellos sino para los rivales en competencia.

Precisamente, el volante Daniel Torres criticó la cancha del Campín por el estado después de su victoria con Independiente Santa Fe contra Jaguares, por lo que el llamado toma un valor adicional.

¿Qué pasó con la cancha del estadio El Campín?

La controversia alrededor del deterioro de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín reapareció en la agenda deportiva nacional durante la temporada de 2026.

Las constantes críticas de entrenadores y jugadores de Independiente Santa Fe y Millonarios evidencian el mal estado del césped tras la masiva realización de eventos musicales.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte intensifica los trabajos agronómicos sobre la superficie híbrida para intentar recuperar la nivelación y la densidad del pasto.

Los agrónomos de la entidad aplican aireación, fertilización foliar y resiembras en sectores críticos como las áreas de portería y la franja norte del escenario deportivo.

Sin embargo, la apretada programación entre conciertos internacionales y partidos de torneos locales dificulta los tiempos de recuperación biológica necesarios para la grama natural.

El uso de estibas de protección durante el montaje de tarimas genera acumulación de humedad y sobrepeso, quemando severamente varios sectores del campo de juego.

Los directivos de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano exigen garantías técnicas al Distrito para evitar suspensiones de partidos por eventuales riesgos de lesiones.

Igualmente, los futbolistas expresan preocupación por el irregular bote del balón y los parches amarillos visibles durante las transmisiones de televisión internacional.

La administración distrital reafirma su compromiso de equilibrar la agenda cultural con la actividad futbolística, aplicando protocolos de restauración inmediata al finalizar los espectáculos.

Asimismo, la entidad evalúa implementar tecnologías de drenaje y sistemas de iluminación artificial para acelerar el crecimiento del tejido vegetal afectado por el pisoteo.

La discusión sobre el cuidado del máximo escenario deportivo de la capital mantiene en alerta a la hinchada, a los clubes y a las autoridades.

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