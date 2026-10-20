Por: El Espectador

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El debate por el estado de la gramilla en el estadio El Campín continúa generando inquietud en Bogotá. Según El Espectador, la Personería de Bogotá inició una investigación disciplinaria contra Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), junto a otros cuatro directivos, tras presuntas fallas en el seguimiento al mantenimiento del escenario. La administración de El Campín está a cargo de Sencia mediante una alianza público-privada (APP), lo que ha vuelto el tema especialmente complejo.

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La investigación se da poco tiempo después de que el mal estado del campo obligara a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas, un hecho que llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a calificar como “inaceptable” la condición de la gramilla. Además, el mandatario solicitó una revisión sobre posibles incumplimientos contractuales del concesionario del estadio. En respuesta a la actuación disciplinaria, representantes del IDRD le dijeron a El Espectador que ven el seguimiento de los organismos de control como parte de los procedimientos regulares y se manifestaron dispuestos a entregar la información requerida. Aclararon también que la apertura de la investigación no significa por sí sola que haya responsabilidad disciplinaria establecida para los funcionarios involucrados.

En medio de las demandas de mayor rigor, el IDRD anunció nuevas acciones para asegurar la disponibilidad de El Campín para eventos deportivos luego del concierto previsto para el 31 de octubre. El Instituto, a través de comunicación con el Consorcio C.C.A., responsable de la interventoría de la APP, pidió reforzar el control técnico, operacional, legal y financiero antes, durante y después del espectáculo musical. Esto incluye la exigencia a Sencia de presentar, dentro del día hábil posterior al requerimiento, un plan detallado sobre los horarios de montaje y desmontaje, protección de la gramilla, límites de cargas permitidas y plazo de disponibilidad del estadio para actividades futbolísticas.

Entre las disposiciones destaca la exigencia de documentar el estado del césped con actas, evidencias fotográficas y reportes técnicos antes del montaje y repetir la inspección una vez terminado el desmontaje. Dichos informes, que deben entregarse al IDRD en los siguientes dos días hábiles, servirán para detectar daños potenciales, permitiendo tomar decisiones contractuales si se comprueban incumplimientos. Aunque el contrato de concesión contempla la realización de conciertos y eventos culturales, el IDRD reiteró a El Espectador que la prioridad debe ser mantener El Campín apto para el fútbol profesional. Por tanto, el concierto del 31 de octubre será una prueba decisiva para los nuevos controles y la vigilancia sobre el concesionario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas medidas del IDRD para proteger la gramilla de El Campín durante conciertos?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dispuso que la interventoría exija a Sencia un plan detallado con horarios de montaje y desmontaje, sistemas de protección de la gramilla, cargas máximas permitidas y fecha de disponibilidad del estadio. Además, se realizarán inspecciones y registros técnicos antes y después del evento para identificar daños y definir acciones contractuales si es necesario.

¿Por qué la Personería de Bogotá investiga al IDRD y sus directivos por el estadio El Campín?

De acuerdo con El Espectador, la Personería abrió una investigación disciplinaria por presunto déficit en la vigilancia al mantenimiento del estadio, en medio de cuestionamientos sobre el estado de la gramilla que llevaron a la cancelación de un partido importante. El proceso busca establecer si hubo omisiones por parte de los funcionarios del IDRD en el seguimiento y control a las obligaciones del concesionario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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