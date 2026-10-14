Por: EL PILON SA

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El estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá quedó envuelto en una fuerte controversia tras la inesperada cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, un hecho que afectó a miles de hinchas que ya se encontraban listos para disfrutar del encuentro. De acuerdo con información publicada por EL PILÓN, la razón principal fue el lamentable estado del terreno de juego, que no cumplía con las condiciones mínimas para albergar el evento deportivo.

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La situación se desencadenó después de que el estadio fue escenario de dos conciertos del grupo de pop coreano, ‘BTS’, realizados el 2 y 3 de octubre. Estos eventos, con alta afluencia de público, terminaron dejando graves secuelas en la grama. Tras los conciertos, la empresa Sencia asumió la tarea de recuperar el césped del campo. Sin embargo, las imágenes difundidas posteriormente mostraron los intentos infructuosos de reparación: grandes parches evidenciaban el daño generalizado, lo que puso en entredicho la viabilidad de jugar allí y obligó finalmente a suspender el partido.

Entre los testimonios recogidos por medios locales destaca el de un padre de familia que viajó desde Valledupar junto con su hija para vivir la emoción de su primer partido en el estadio. Con profundo desencanto, expresó: “Primera vez de mi hija en el estadio y no pudimos ver el partido”, reflejando el sentimiento compartido por muchas familias que vieron frustrado su deseo de celebrar una experiencia deportiva significativa.

La situación también impactó a seguidores provenientes de otras regiones del país. Un caso que llamó la atención fue el del joven Andrés Fernando Ángel Monroy, quien viajó aproximadamente 18 horas desde Puerto Asís, Putumayo, junto con su familia para asistir al encuentro. Relatos de su padre detallan que el niño, emocionado por la fiesta futbolera y el ambiente previo al partido, rompió en llanto al enterarse de la suspensión, y fue difícil consolarlo ante la decepción sufrida tras el largo viaje.

Este incidente no solo evidencia los efectos colaterales de realizar espectáculos de gran magnitud en el mismo lugar donde se llevan a cabo eventos deportivos, sino también el impacto emocional y económico en los aficionados que, en su mayoría, ya se encontraban en el interior del estadio con la ilusión de apoyar a su equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas en El Campín?

El partido fue cancelado porque el mal estado del terreno de juego, deteriorado tras los conciertos del grupo coreano ‘BTS’, no permitía que se desarrollara un compromiso deportivo seguro, según informaron medios como EL PILÓN. La empresa encargada, Sencia, intentó reparar el campo colocando parches, pero estos no fueron suficientes para garantizar la adecuación del césped, lo que obligó a tomar la decisión de suspender el evento y causó la decepción de miles de aficionados.

¿Cómo afectó la cancelación del partido en El Campín a los hinchas que viajaron desde otras ciudades?

La suspensión impactó fuertemente a quienes viajaron largas distancias para asistir al partido, como familias provenientes de Valledupar y Puerto Asís, Putumayo. Muchos niños y adultos, ilusionados por presenciar el encuentro, terminaron frustrados tras el anuncio repentino. Los testimonios destacan el esfuerzo, la inversión económica y la ilusión perdida, especialmente en el caso de quienes deseaban experimentar su primer partido en el estadio capitalino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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