Millonarios se pronunció este sábado 28 de noviembre sobre los actos de racismo denunciados contra Dany Rosero, defensor del América de Cali, durante el partido que ambos equipos disputaron el viernes en el estadio El Campín de Bogotá.

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A través de un comunicado, el conjunto capitalino informó que adelanta gestiones para identificar al aficionado señalado de realizar gestos discriminatorios y lanzar escupitajos contra el futbolista.

La institución también manifestó que colaborará con las autoridades para que se investigue lo sucedido y se determinen las posibles consecuencias jurídicas. Además, dejó abierta la posibilidad de tomar decisiones desde el ámbito del club una vez se establezca quién fue el responsable.

En su pronunciamiento, Millonarios señaló:

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“Millonarios F.C. informa que, desde que se presentaron los repudiables hechos en contra del jugador del América Dany Rosero en el partido del pasado viernes, está adelantado todas las gestiones para la identificación de la persona que presuntamente habría incurrido en dichas conductas”.

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/Is20394yCN — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 29, 2026

El equipo explicó que su intención es contribuir a las investigaciones y facilitar que las autoridades competentes puedan actuar frente al caso. Sobre este punto, agregó:

“Estas acciones buscan colaborar de manera activa con las autoridades competentes que así lo requieran, de modo que se adelanten las investigaciones del caso y, si hay lugar a ello, se impongan las consecuencias jurídicas que correspondan y determinen. Igualmente, esta identificación permitirá tomar las decisiones que como club estén a nuestro alcance y sean ejemplarizantes ante tan deplorables acontecimientos”.

De esta manera, Millonarios confirmó que trabaja para establecer la identidad del aficionado y que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, evaluará las medidas que pueda adoptar como institución. Sin embargo, en el comunicado no informó que el responsable ya haya sido identificado ni anunció una sanción concreta.

¿Qué pasó con Dany Rosero en el partido Millonarios vs. América?

La polémica se originó durante el compromiso correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, disputado el viernes 27 de noviembre.

El episodio ocurrió después de que Dany Rosero fuera expulsado al minuto 49 del encuentro. El defensor del América de Cali recibió tarjeta roja tras un incidente con Leonardo Castro y, cuando abandonaba el terreno de juego para dirigirse a los camerinos, un aficionado ubicado en la tribuna occidental de El Campín realizó gestos que imitaban a un mono y lanzó escupitajos hacia el futbolista.

Acá, el video de lo sucedido:

Durante un partido de la liga colombiana entre Millonarios y América de Cali, un hincha de Millonarios ha generado indignación, debido a que lanzó sendos escupitajos a un jugador rival (Dany Rosero) que salía del campo por una expulsión previa 😨.. pic.twitter.com/JeO9lBW5lU — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 28, 2026

Las imágenes de la transmisión registraron el comportamiento del espectador y posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. El hecho provocó rechazo por parte de diferentes sectores del fútbol y puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el racismo en los escenarios deportivos.

El compromiso entre Millonarios y América terminó empatado 0-0, pero la situación protagonizada por el aficionado se convirtió en uno de los asuntos más comentados después del encuentro.

Millonarios reiteró su rechazo al racismo

Este no fue el único pronunciamiento del equipo bogotano sobre lo sucedido. En un primer comunicado, Millonarios había condenado los comportamientos violentos y discriminatorios registrados después de la expulsión del defensor del América.

La institución manifestó que estas actuaciones no representan a sus seguidores ni los principios que promueve el club. También insistió en que el fútbol debe ser un espacio de convivencia y respeto.

En el nuevo mensaje, Millonarios cerró con una reafirmación de su postura frente a este tipo de comportamientos:

“Reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol limpio, incluyente, respetuoso y reiteramos nuestro rechazo a cualquier acción violenta, discriminatoria y racista dentro del deporte”.

Por su parte, el América de Cali también rechazó lo sucedido y pidió que las autoridades competentes investiguen los hechos y adopten las medidas correspondientes. El equipo escarlata anunció, además, que publicará sus contenidos en redes sociales en blanco y negro como manifestación de protesta.

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