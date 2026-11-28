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Bayern Múnich visitó este sábado el campo de juego del Hamburgo, en partido válido por la fecha 11 de la Bundesliga. Pero justo antes del descanso en el Volksparkstadion, al minuto 44, el capitán Joshua Kimmich vio la tarjeta roja directa tras una agresión sobre el delantero Alexander Rössing-Lelesiit, dejando al conjunto ‘bávaro’ en inferioridad numérica.
Todo se desató tras un forcejeo en campo visitante. Después de recibir un empujón del joven delantero del Hamburgo, Kimmich perdió el control, sujetó del cabello a su rival y lo derribó con brusquedad. El árbitro no dudó en mostrarle la roja directa por conducta antideportiva y dejó a su escuadra con diez hombres en cancha.
Vea acá la expulsión de Joshua Kimmich en Hamburgo vs. Bayern Múnich:
¡INNECESARIO, JOSHUA! Por esta acción en la que tironeó del pelo a un rival, Kimmich se fue expulsado en el primer tiempo del Hamburgo – Bayern Munich de la fecha 11 de la Bundesliga.Lee También
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En cuanto a Luis Díaz, ingresó en el segundo tiempo, pero no logró hacer la diferencia y el partido terminó 0-0. Cabe resaltar que el guajiro viene recuperándose de una lesión que lo apartó de la última convocatoria de la Selección Colombia.
Con el empate, el Bayern quedó segundo en la tabla de la Bundesliga con 11 partidos y 23 puntos. Podría terminar tercero si el partido entre Friburgo (tercero con 22 puntos) y Leipzig (Cuarto con 22) tiene un ganador. El puntero es Borussia con 24 puntos y 10 encuentros.
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