Una de las principales bajas de la Selección Colombia para la última fecha Fifa del año es el extremo Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich de Alemania, quien en el partido contra el Arsenal por la Champions League sufrió de una molestia muscular que lo tiene alejado de las canchas desde entonces.

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(Ver también: Sorpresiva decisión del Bayern con Luis Díaz para el partido vs. Arsenal; ni el triplete lo salvó)

Eso fue el pasado 21 de octubre, por lo que al final no alcanzó a recuperarse para hacer parte de la Selección Colombia. Sin embargo, ese tiempo le servirá para ponerse a punto y estar con su equipo en la mayor brevedad posible.

Es más, en las últimas horas el equipo alemán mostró que ya está entrenándose a un buen ritmo y con balón, lo que significa que está muy cerca de regresar a los partidos con el equipo.

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Este es el video que subió el cuadro alemán:

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De esta manera, ya falta muy poco para volver a ver a Luis Díaz en la cancha, pues se espera que esté para el primer compromiso luego de la actual fecha Fifa.

Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich

Si todo marcha bien, el colombiano podría volver a sumar minutos en el próximo encuentro del combinado bávaro, que será en la siguiente fecha:

Bayern Múnich vs. Colonia: viernes 20 de noviembre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana.

En caso no alcanzar a estar en ese compromiso, el colombiano podría volver para el encuentro de la Champions League contra el Lille de Francia, compromiso que será el miércoles, 25 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

(Ver también: ‘Lucho’ Díaz se destapó con el Bayern Múnich: hizo triplete en goleada contra Leipzig)

Cuál fue la lesión de Luis Díaz

Cabe recordar que en su momento el Bayern Múnich informó que el jugador “sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo”, sin dar tiempo de incapacidad, por lo que se espera que ya casi esté listo para volver a las canchas.

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