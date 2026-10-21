Uno de los partidos más llamativos de este miércoles, 21 de octubre, en la Champions League era el de Bayern Múnich vs. Arsenal, un compromiso que reunió a los campeones de Alemania y de Inglaterra, por lo que prometía mucha emoción durante los 90 minutos.

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De hecho, se esperaba que para sumar los tres puntos y luego del empate la semana pasada, Kompany iba a poner a su 11 de gala para este encuentro, pero cuando salió la titular hubo sorpresa en la banda izquierda.

Y es que allí, entre los 11 titulares, había un ausente muy importante, Luis Díaz, el colombiano que venía de destacar en la última jornada de la Bundesliga. Este fue el equipo elegido por Kompany:

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✨ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗔𝗥𝗦𝗘𝗡𝗔𝗟 ✨ https://t.co/Te24TH7J5N — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026

De esta manera, los elegidos por el técnico del equipo alemán fueron Gnabry, Salibari, Davies y en el frente de ataque, Harry Kane, mientras que el colombiano se quedó en el banco de suplentes.

Esta es una noticia más que llamativa porque pese a que la temporada no ha sido del todo buena, el pasado fin de semana el guajiro se destapó, marcando tres goles frente al Liepzig para que su equipo retomara confianza de cara a todo lo que se viene en la temporada.

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Cómo va el Bayern Múnich en la temporada

Igual cabe destacar que, al igual de Díaz, Bayern Múnich tampoco ha tenido una temporada regular, pues en Champions marcha en la posición 13 con 5 puntos, mientras que en la Liga de Alemania sí va primero, pero con los mismos puntos que el Borussia Dortmund y solo uno más que el Friburgo y el Bayer Leverkusen.

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