El fútbol en Colombia trasciende los resultados y los 90 minutos de un partido para convertirse en un espacio de identidad, amistad y sentido de pertenencia. Así quedó en evidencia en Bucaramanga, Santander, donde cerca de 50 personas ingresaron sin autorización al estadio Américo Montanini para llevar el ataúd de un compañero de tribuna y despedirlo entre cánticos y arengas.

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El hecho ocurrió el lunes 19 de octubre, hacia las 6:20 de la tarde, cuando familiares, amigos y seguidores del Atlético Bucaramanga entraron por el sector noroccidental del escenario deportivo con el féretro de Carlos Andrés Chapetón Santos, un hincha que murió después de ser víctima de un ataque armado en Floridablanca.

Según informó Blu Radio, el ingreso se produjo sin autorización y ocasionó daños en algunas cadenas de seguridad del estadio, de acuerdo con el reporte del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander).

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Una vez dentro, los asistentes llevaron el ataúd hasta la tribuna norte alta, sector en el que el fallecido acostumbraba acompañar al equipo junto a integrantes de la barra La Gran Familia. Allí dejaron el féretro en el piso y le rindieron homenaje con expresiones de dolor, cánticos y mensajes de despedida.

El grupo permaneció cerca de 20 minutos en el escenario deportivo y después se retiró. Indersantander indicó que durante la salida no se reportaron nuevos daños.

#Video | A la tribuna norte del estadio Américo Montanini fue ingresado un ataúd, para darle el último adiós a un hincha del Atlético Bucaramanga. https://t.co/usXi6IzeDn — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) October 20, 2026

El fútbol, un vínculo que va más allá de la cancha

Para muchos aficionados, un equipo representa mucho más que una camiseta. Las tribunas se convierten en lugares donde nacen amistades, se comparten experiencias y se construyen vínculos que permanecen incluso fuera de los partidos. En las barras, esa cercanía también puede convertirse en una red de apoyo entre personas que encuentran en el fútbol una parte importante de su vida.

Por eso, la muerte de un compañero puede llevar a sus amigos a buscar una despedida en el lugar donde compartieron tantos momentos. En este caso, los seguidores del Bucaramanga quisieron recordar a Chapetón en la tribuna que frecuentaba para alentar al conjunto santandereano.

Sin embargo, el homenaje abrió otra discusión: el ingreso se hizo sin los permisos correspondientes y afectó elementos de seguridad del escenario deportivo.

Indersantander manifestó que respeta las expresiones de solidaridad y los homenajes a las personas fallecidas, pero recordó que estas actividades requieren autorización previa para proteger a los asistentes y evitar daños en los bienes públicos.

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¿Quién era el hincha al que despidieron en el estadio?

Carlos Andrés Chapetón Santos murió el sábado 17 de octubre, después de permanecer hospitalizado por las heridas que sufrió en un ataque armado ocurrido el 4 de octubre en el sector Miradores de la Sierra, barrio La Cumbre, en Floridablanca.

El caso dejó una despedida que evidenció el vínculo entre los aficionados y su equipo, pero también la importancia de respetar los procedimientos de seguridad para utilizar los escenarios deportivos.

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