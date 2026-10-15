Junior de Barranquilla es uno de los equipos que peor la están pasando en el fútbol profesional colombiano, pues después de conseguir el bicampeonato, el rendimiento en este torneo no ha sido bueno y por eso está al borde de la eliminación.

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El equipo barranquillero, que tiene como técnico a Sebastián Viera, empató en su más reciente salida contra el Pereira en condición de local, que lo dejó en la posición 16 con 11 puntos obtenidos en 13 partidos jugados.

Debido a este momento del equipo, los hinchas andan furiosos y en la mañana de este jueves se presentaron en la sede del club para apretar a los jugadores con fuertes mensajes, pintura y más.

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Qué pasó con los jugadores del Junior

Tal como reportó el periodista Juan Salvador, cuando los futbolistas llegaron al entrenamiento, los hinchas cogieron los carros de algunos futbolistas y les pintaron mensajes.

De hecho, fueron los carros de los jugadores Paiva y Rivas los afectados, a los que les pintaron mensajes como “Pongan huevos”, “En Junior se juega a muerte” y más.

Agarraron el carro de Paiva y Rivas a la salida del entrenamiento. @HablaDeportes Se complicó la cosa en Junior. https://t.co/0t7npJ2YQo — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) October 15, 2026

¡Fuerte😳! Barras de Junior visitaron esta mañana el entrenamiento del equipo. Con mensajes de “Pongan huevo” terminaron los carros de Guillermo Paiva y Jesús Rivas. https://t.co/UBr8qQJXy1 — Wilson Ganem (@WillyGanem) October 15, 2026

¡MUY MOLESTOS🔥😳! Miembros de la barra de Junior de Barranquilla, se acercaron a la sede de entrenamiento Adelita de Char para expresar su descontento tras el pésimo semestre del equipo. ‼️ Los carros de Guillermo Paiva y Jesús Rivas fueron pintados con mensajes. https://t.co/5NlnQG4X6n — Toque Sports (@ToqueSports) October 15, 2026

Esto refleja la situación que está viviendo el club, que luego de conseguir dos títulos consecutivos, todo indica que este semestre no entrará a competir en los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano.

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Qué partidos le quedan al Junior

Lo cierto es que al Junior le quedan seis partidos, los cuales espera ganar para tener alguna posibilidad de avanzar a las finales. Los compromisos restantes son:

Cali vs. Junior: 18 de octubre a las 8:10 de la noche.

Junior vs. Águilas: 23 de octubre a las 8:10 de la noche.

Boyacá Chicó vs. Junior: 27 de octubre a las 8:05 de la noche.

Llaneros vs. Junior: 31 de octubre a las 6:00 de la tarde.

Junior vs. Cúcuta: 8 de noviembre a las 6:10 de la tarde.

Pasto vs. Junior: horario aún por definir.

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