Francisco Fydriszewski protagonizó una de las jugadas más insólitas del partido entre Junior de Barranquilla e Inter de Bogotá, que terminó empatado 2-2 este sábado 10 de octubre. El delantero argentino tuvo una oportunidad inmejorable para marcar, pues quedó frente a una portería sin arquero, pero no consiguió enviar el balón al fondo de la red.

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La acción llamó la atención por las condiciones en las que se presentó. Junior tenía la posibilidad de aprovechar un descuido defensivo de su rival para conseguir una anotación que podía resultar determinante en el compromiso. Sin embargo, la definición de Fydriszewski terminó convirtiéndose en un fallo difícil de explicar por la claridad de la ocasión.

Así fue el insólito fallo de Francisco Fydriszewski:

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🤯¡INCREÍBLE LO QUE FALLÓ! Francisco Fydriszewski tuvo una oportunidad de oro para poner el 3-2 de Junior frente a Inter de Bogotá, pero desperdició la ocasión. ¡Se salvó Inter! 📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win, Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS. pic.twitter.com/PxwW2ZJAtJ — Win Sports (@WinSportsTV) October 11, 2026

La acción ofensiva comenzó con una intervención de Bryan Castrillón, quien encontró la manera de enviar un pase hacia atrás para dejar a su compañero en una posición favorable.

Fydriszewski recibió el balón con el arco prácticamente a su disposición. El guardameta de Inter de Bogotá no estaba bajo los tres palos, por lo que el atacante tenía una oportunidad inmejorable para definir y celebrar una nueva anotación con la camiseta del equipo barranquillero.

No obstante, el remate no terminó como esperaba Junior. Aunque la jugada había dejado al delantero en una situación que parecía ideal para marcar, el balón no ingresó y la posibilidad de celebrar se convirtió en frustración para el conjunto rojiblanco.

La acción resultó especialmente llamativa porque no se trató de una definición en la que el atacante tuviera que superar directamente al arquero o resolver ante una defensa que le cerrara todos los espacios. Por el contrario, la ausencia del guardameta dejaba la portería prácticamente libre.

El fallo se produjo durante los últimos minutos del partido que terminó con reparto de puntos entre ambos equipos.

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