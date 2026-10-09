Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar vivió una jornada llena de emociones en el estadio Armando Maestre Pavajeau, donde parecía condenado a salir derrotado frente a Águilas Doradas. Sin embargo, en una reacción sobre el cierre del encuentro, logró rescatar un empate 2-2 en medio de polémicas decisiones arbitrales y una muestra de carácter por parte de los jugadores vallenatos, de acuerdo con el relato de Alfredo José García para Betan.

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El compromiso inició con dominio de los locales, pero esa iniciativa se desvaneció pronto, permitiendo que Águilas Doradas asumiera el control del desarrollo del partido. El equipo antioqueño supo cortar los circuitos de juego de Alianza y fue efectivo al aprovechar los espacios que dejaba la zaga rival. Según se describe, fue al minuto 21 cuando Iván Rojas, sin marca en el área chica, cabeceó un tiro de esquina y abrió el marcador ante una reacción pasiva tanto de la defensa de Alianza como del arquero Eduar Esteban.

La situación se complicó aún más para los locales en el minuto 36. Antony Vásquez, tras recibir un balón en posición favorable, logró eludir al portero y marcar el segundo tanto para Águilas Doradas. Este resultado parcial ponía a los vallenatos contra las cuerdas antes de irse al descanso.

Después del entretiempo, Flabio Torres, técnico de Alianza, decidió modificar el sistema y hacer varios cambios, aunque la reactivación ofensiva se hizo evidente únicamente en los últimos minutos. A los 90 minutos, Misael Martínez lideró una jugada que culminó con un disparo al palo más lejano del portero Jorge Soto para descontar. Esta anotación encendió la chispa en el conjunto vallenato y, casi de inmediato, Martínez volvió a aparecer, esta vez provocando una falta dentro del área que derivó en un penalti. Tras una tensa espera y consulta con el sistema de videoarbitraje (VAR), el árbitro confirmó la infracción. Cabe resaltar que durante este episodio, Martínez fue expulsado, generando aún más tensión. Finalmente, Jesús Fierro, capitán del equipo, convirtió el penalti y selló el 2-2 definitivo, desatando la celebración en el equipo local.

De acuerdo con lo sucedido en el terreno de juego, el empate representó mucho más que un punto para Alianza Valledupar, que demostró insistencia y temple para sobreponerse a una desventaja de dos goles en un cierre dramático que incluyó un penalti revisado por el VAR y una expulsión de su principal figura ofensiva. Ahora, el reto será corregir las falencias defensivas que facilitaron los goles del rival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Alianza Valledupar empatar el partido frente a Águilas Doradas?

Alianza Valledupar estuvo en desventaja durante gran parte del partido, pero en los minutos finales se reactivó ofensivamente. Misael Martínez descontó al minuto 90 y, después de provocar un penalti tras una falta que fue confirmada por el VAR, la igualdad llegó por medio de un cobro ejecutado por Jesús Fierro, lo que permitió el empate 2-2, según lo narrado por Betan.

¿Qué papel tuvo el VAR en el empate entre Alianza Valledupar y Águilas Doradas?

El sistema de videoarbitraje (VAR) fue fundamental en el cierre del partido, pues se utilizó para revisar la jugada que derivó en el penalti a favor de Alianza Valledupar. Tras la revisión, el árbitro confirmó la falta dentro del área y permitió que el equipo local tuviera la oportunidad de igualar el marcador en los últimos instantes del partido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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