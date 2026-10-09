Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar protagonizó un partido lleno de emociones en el estadio Armando Maestre Pavajeau al rescatar un empate 2-2 frente a Águilas Doradas, cuando parecía que la derrota era inevitable. Según la información proporcionada, el equipo vallenato logró revertir un marcador adverso en los últimos minutos del encuentro, mostrando una reacción que se convirtió en el principal argumento del juego.

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Las acciones empezaron con dominio repartido, pero el equipo local no pudo sostener la intensidad con la que intentó marcar el rumbo del partido. Así, Águilas Doradas asumió poco a poco el control del ritmo, negó conexiones en el medio campo y, gracias a una serie de errores defensivos de Alianza, logró abrir el marcador. Al minuto 21, Iván Rojas anotó tras un tiro de esquina, aprovechando la desconcentración de la defensa y del arquero Eduar Esteban, lo que permitió que el cabezazo terminara en el fondo de la red.

Pese al golpe, Alianza buscó recomponerse, aunque sin lograr articular un juego claro y entregando espacios aprovechados por el conjunto antioqueño. Así, al minuto 36, Antony Vásquez amplió la ventaja para Águilas Doradas: el delantero recibió en posición ventajosa, superó al guardameta y sentenció el 2-0 parcial.

Para la segunda parte, el equipo dirigido por Flabio Torres ajustó su planteamiento y realizó variantes, pero fue solo en la recta final cuando Alianza logró una reacción significativa. En el minuto 90, Misael Martínez lideró una jugada que terminó con un remate colocado que significó el descuento y el 1-2. La afición apenas celebraba cuando, en la jugada siguiente, Martínez fue derribado en el área, lo que provocó la revisión de la acción con ayuda del sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR, por sus siglas en inglés). Pese a ser expulsado en medio de las reclamaciones, la falta fue sancionada como penalti y el capitán Jesús Fierro asumió la ejecución, anotando el empate definitivo.

El punto obtenido por Alianza dejó sensaciones encontradas: por un lado, mostró capacidad de respuesta y entrega hasta el último minuto, pero también hizo más evidente la necesidad de corregir errores defensivos que permitieron que Águilas Doradas se pusiera en ventaja con relativa facilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el empate de Alianza Valledupar ante Águilas Doradas según la crónica?

De acuerdo con la información reportada, Alianza Valledupar logró empatar 2-2 frente a Águilas Doradas tras anotar primero un gol al minuto 90 y luego igualar el marcador gracias a un penalti convertido por Jesús Fierro en tiempo añadido, en una dramática secuencia donde incluso se dio la expulsión de Misael Martínez y la intervención del VAR para validar la falta.

¿Qué errores defensivos cometió Alianza Valledupar durante el partido contra Águilas Doradas?

Según la crónica, los errores defensivos de Alianza Valledupar incluyeron una pasiva reacción en el primer gol, donde el rival cabeceó sin oposición, y el dejar espacios aprovechas por Águilas Doradas para aumentar la diferencia, lo que señala la necesidad de mejorar la concentración y la marcación en el área.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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