Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lo que comenzó como una habitual salida de los jugadores de Atlético Nacional tras el empate sin goles contra Deportes Tolima en el municipio de Itagüí, terminó convirtiéndose en un momento especial que resonó en redes sociales. James Rodríguez, quien recientemente llegó al conjunto verdolaga, fue sorprendido por Iván Lozano, periodista y creador de contenido vinculado al proyecto Bajo Presión. Lozano, además de portar una camiseta de Deportes Tolima, acercó a James un libro sobre la historia del equipo ibaguereño, texto en el que aparece información relevante sobre el padre del futbolista colombiano.

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De acuerdo con la detallada publicación que hizo Iván Lozano, no fue un encuentro casual. El comunicador esperó pacientemente a la salida de los jugadores para entregar personalmente el obsequio y solicitar el autógrafo del mediocampista en la camiseta del equipo de Ibagué. "Con mucho cariño, la historia del Deportes Tolima. Ahí está su papá y ojalá en algún momento usted esté. Lo queremos mucho", fueron las palabras que Lozano dirigió a James, quien amablemente firmó la camiseta ante las cámaras, reflejando cortesía y disposición. El episodio quedó registrado en video y posteriormente reprodujo eco en plataformas digitales gracias a la difusión que hizo el propio periodista, según los contenidos compartidos.

En la publicación de Lozano, la emoción fue evidente. El creador ibaguereño expresó la satisfacción de obtener el autógrafo del "mejor '10' de la historia de nuestro país", frase que compartió con sus seguidores, quienes celebraron el momento. Según la información suministrada en la cobertura, este habría sido el único contacto directo que hasta ese instante había sostenido James Rodríguez con la prensa o creadores de contenido desde su llegada a Atlético Nacional, convirtiendo la anécdota en un hito dentro de su regreso al fútbol colombiano.

En cuanto al desempeño deportivo, James Rodríguez tuvo una participación destacada en el empate frente al Deportes Tolima. Según datos de Sofa Score citados en el texto, el mediocampista registró 68 toques de balón, ejecutó dos remates y alcanzó una calificación de 7,4 puntos. A pesar de su buen rendimiento, el colombiano sigue a la espera de anotar su primer gol en el fútbol profesional del país con la camiseta de Nacional, mientras el club continúa su recorrido en la competencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la reacción de James Rodríguez al recibir el libro y la camiseta del Deportes Tolima?

James Rodríguez mostró cortesía y disposición ante el inesperado gesto de Iván Lozano. El futbolista recibió de manos del periodista un libro sobre la historia del Deportes Tolima, que incluye detalles sobre su padre, y además firmó la camiseta del equipo de Ibagué. Según la información registrada en video y difundida por Lozano, James accedió amablemente al pedido y el momento fue compartido con entusiasmo en redes sociales.

¿Qué desempeño tuvo James Rodríguez en el partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima?

En el empate 0-0 entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, James Rodríguez registró 68 toques de balón, realizó dos remates y obtuvo una calificación de 7,4 puntos, de acuerdo con Sofa Score. A pesar de su participación activa, el mediocampista aún no logra marcar su primer gol desde su regreso al fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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