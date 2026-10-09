Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fútbol colombiano lamenta la partida de Eduardo Emilio Vilarete, reconocido delantero que se destacó en equipos como Unión Magdalena y Atlético Nacional. La noticia de su fallecimiento el viernes 9 de octubre de 2026 en Bogotá, a los 73 años, fue confirmada tras una prolongada lucha contra el cáncer, según información divulgada por su familia. Su ausencia deja un vacío no solo en quienes compartieron con él en la cancha, sino también en los hinchas y en las nuevas generaciones que, a través de su historia, descubren el legado de los grandes futbolistas del país.

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De acuerdo con la familia de Vilarete, el último deseo del exjugador fue que sus exequias se lleven a cabo en Ibagué. Tras la ceremonia principal, se organizará un homenaje en Santa Marta, ciudad en la que nació y que marcó profundamente su carrera deportiva y personal. Según comunicaron sus allegados, los detalles de estas conmemoraciones serán informados oportunamente para quienes deseen acompañar a la familia en este momento difícil. Este tributo no solo responde a la voluntad de Vilarete, sino que también refleja el afecto y la admiración de las ciudades que jugaron un papel fundamental en su vida y su trayectoria.

La huella de Vilarete en el fútbol nacional es innegable. Entre sus logros resalta la conquista de dos títulos con Atlético Nacional, consolidándose como uno de los jugadores clave en la historia del club. Además, defendió los colores de la Selección Colombia en momentos decisivos, participando en las eliminatorias a las copas mundiales de 1978 y 1982. Su capacidad goleadora y su entrega en el campo le ganaron un lugar privilegiado entre los referentes del balompié colombiano.

Luego de conocerse su muerte, tanto Unión Magdalena como la Federación Colombiana de Fútbol expresaron mensajes de reconocimiento y despedida. La institución magdalenense lo recordó como un referente e hincha, mientras que la Federación subrayó su relevante contribución a la historia de este deporte en el país. Tal como reseña El Nuevo Día, la vida y carrera de Eduardo Vilarete continúan inspirando a quienes aman y siguen el fútbol nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la última voluntad de Eduardo Vilarete después de su fallecimiento?

La última voluntad de Eduardo Vilarete fue que sus exequias se realicen en la ciudad de Ibagué y, posteriormente, se lleve a cabo un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal. Esta decisión, anunciada por su familia, permitirá a quienes lo admiraron participar en los actos de despedida en dos lugares significativos para la vida del exjugador.

¿Qué aportes hizo Eduardo Vilarete al fútbol colombiano?

Eduardo Vilarete contribuyó al fútbol colombiano con sus goles y liderazgo en equipos como Atlético Nacional, con el que conquistó dos títulos. También fue parte de la Selección Colombia, participando en las eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982, y se destacó como referente y símbolo en Unión Magdalena, tanto en lo deportivo como en la inspiración para nuevas generaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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