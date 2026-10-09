Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Eduardo Emilio Vilarete, exfutbolista ampliamente recordado en el ámbito colombiano, falleció el viernes 9 de octubre de 2026, a los 73 años, tras una compleja lucha contra el cáncer, según confirmó su hija Angélica Vilarete en redes sociales. La familia del exdelantero manifestó su dolor ante la partida y agradeció al personal de la Clínica Los Nogales, en Bogotá, por la atención recibida durante el proceso de enfermedad.

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Vilarete, oriundo de Santa Marta, marcó una época en el fútbol profesional colombiano, convirtiéndose en una figura relevante, especialmente por su paso por el Deportes Tolima. Entre 1983 y 1987, el samario disputó 38 partidos con el conjunto tolimense —conocido como el conjunto pijao— y anotó nueve goles, cifras que resuenan entre los seguidores de ese equipo. No obstante, su carrera fue mucho más amplia. Vistió las camisetas de equipos históricos como Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Con el Atlético Nacional, Vilarete celebró títulos de liga en dos oportunidades, en 1976 y 1981.

El legado del exdelantero trasciende los clubes por su aporte a la Selección Colombia. Participó en la Copa América de 1979 y formó parte de los compromisos de eliminatorias mundialistas. Estas actuaciones consolidaron su lugar en la memoria del fútbol colombiano.

La salud de Vilarete se había visto comprometida en agosto de 2026, cuando la familia comunicó que padecía un sarcoma en la pierna izquierda. El sarcoma es un tipo de cáncer que se desarrolla en los tejidos blancos del cuerpo. Después de una primera cirugía, el tumor volvió con mayor agresividad, lo que llevó a los médicos a recomendar una amputación de la extremidad afectada en un esfuerzo por preservar la vida del exjugador.

En respeto a su voluntad, la familia informó que las honras fúnebres se celebrarán en Ibagué. Posteriormente, se planea un homenaje en Santa Marta, la ciudad donde nació Vilarete. Los allegados confirmaron que harán públicos los detalles de la despedida en el momento oportuno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la trayectoria de Eduardo Vilarete en el fútbol colombiano?

Eduardo Vilarete dejó una huella significativa en el fútbol colombiano. Pasó por clubes como Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima, donde jugó 38 partidos y anotó nueve goles. Además, con Nacional consiguió los títulos de 1976 y 1981 y defendió la camiseta de la Selección Colombia en la Copa América de 1979 y en eliminatorias mundialistas, de acuerdo con información compartida por su familia y medios.

¿Qué es el sarcoma y cómo afectó la salud de Eduardo Vilarete?

El sarcoma es un tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos del cuerpo, como músculos y vasos sanguíneos. Según lo informado por la familia de Vilarete, este exfutbolista fue diagnosticado con sarcoma en la pierna izquierda, lo que derivó en una primera cirugía y, tras la reincidencia del tumor con mayor agresividad, llevó a que los médicos recomendaran la amputación para intentar preservar su vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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