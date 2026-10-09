Por: Caracol TV

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El nombre de Juan Manuel Rengifo empieza a sonar con fuerza tanto en Atlético Nacional como en la Selección Colombia, según se discutió recientemente en el programa deportivo 'Jugada Maestra', emitido por Ditu. La destacada participación del joven mediocampista en el triunfo 2-0 frente a Perú en Miami ha incrementado el interés público y mediático en su rendimiento y proyección. Rengifo, nacido en Antioquia, ha mostrado cualidades destacadas vistiendo la camiseta de Nacional, equipo en el que ha sido una alternativa importante durante las más recientes fechas de la Liga Betplay II 2026 bajo la dirección técnica de Lucas González. Su desempeño sobresaliente también ha generado peticiones para que disfrute de más minutos en el campo de juego, tanto en su club como en la selección nacional.

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En medio del debate, la voz del profesor Nelson Gallego adquirió relevancia al afirmar en 'Jugada Maestra' que Rengifo se ha convertido en el “más cotizado de Nacional”, al punto de considerarse el jugador más vendido y de mayor proyección del equipo. Gallego argumentó que el técnico Lucas González debería confiar en él y brindarle continuidad, enfatizando que el joven volante cumple el importante rol táctico de recuperar el balón y mantener el orden en la cancha. Además, destacó el esfuerzo y la disciplina que han llevado a Rengifo a ganarse un espacio tanto en Nacional como en la Selección Colombia, sugiriendo que el respaldo del cuerpo técnico podría traducirse en un crecimiento profesional significativo para el jugador.

Norberto Peluffo, conocido como 'Mono', también opinó sobre el tema y catalogó a Rengifo como indiscutible dentro de Nacional en la actualidad. Explicó que el mediocampista tiene un perfil versátil, capaz de desempeñarse como volante ‘ocho’—es decir, un jugador que combina labores de marca y ataque—, recuperando balones y sumándose al frente ofensivo para clarificar el juego o incluso participar en la definición de jugadas. Peluffo resaltó la disposición defensiva y colaborativa de Rengifo, así como su potencial para convertirse en un volante mixto de gran calidad.

Por su parte, Javier Castell subrayó la importancia de que el jugador mantenga continuidad en su club para asegurar un desarrollo adecuado, aunque reconoció que la decisión final pertenece al director técnico de Nacional. Finalmente, se espera con expectativa la determinación que tome Lucas González respecto a la participación de Rengifo en el enfrentamiento próximo de Nacional contra Tolima, para el cual el volante ya se encuentra disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Juan Manuel Rengifo es considerado una pieza clave en Nacional y la Selección Colombia?

Según los comentarios de expertos recogidos en 'Jugada Maestra' de Ditu, Rengifo se ha ganado el reconocimiento gracias a su capacidad para recuperar el balón, mantener el orden táctico y ofrecer proyección ofensiva. Estas características lo convierten en un jugador fundamental tanto para Nacional como para la Selección Colombia, donde ha demostrado ser una alternativa confiable y con potencial de crecimiento.

¿Qué significa ser un volante 'ocho' en el fútbol y cómo se aplica al caso de Rengifo?

Un volante 'ocho' en el ámbito futbolístico es aquel mediocampista que cumple funciones mixtas, contribuyendo tanto en labores defensivas al recuperar la pelota como en la organización del ataque. En el caso de Rengifo, expertos como Norberto Peluffo destacan su habilidad para alternar entre defensa y ataque, clarificando el juego y sumándose incluso a opciones de gol, mostrando así su versatilidad en el campo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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