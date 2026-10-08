Por: Caracol TV

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Vasco da Gama, tradicional escuadra del fútbol brasileño que cuenta en su plantilla con varios jugadores colombianos, alcanzó una victoria significativa en la reciente jornada del Brasileirao. El equipo conocido como el ‘gigante de la colina’ superó 1-2 a Botafogo, resultado clave para distanciarse de los puestos críticos de descenso y proporcionar un respiro al elenco bajo la dirección técnica de Pedro Emanuel. Entre los protagonistas del duelo se destacó Marino Hinestroza, futbolista colombiano que volvió a mostrar su talento al iniciar como titular en el flanco derecho.

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El rendimiento de Hinestroza en el partido fue resaltado tanto por la prensa nacional como por la afición local. Según el medio deportivo brasileño ‘Globo Esporte’, el exjugador de Atlético Nacional rompió un periodo de seis meses sin aparecer en la formación inicial del Brasileirao y su regreso no pasó desapercibido. El diario indicó: "Regresó a la alineación titular en el Brasileirao después de seis meses y tuvo una buena actuación. Aportó profundidad al ataque por la banda derecha y participó en la jugada que derivó en el gol de David. Más tarde, estuvo a punto de dar una asistencia a Sosa, cuyo disparo se estrelló en el poste". Estas palabras reflejan la importancia de la labor de Hinestroza en el esquema ofensivo de Vasco, dándole mayores alternativas al entrenador y destacando su capacidad para desequilibrar.

La valoración de su actuación incluyó una calificación de 6.5 por parte de ‘Globo Esporte’ y un 6.4 asignado por los ‘torcedores’ del club, lo que evidencia la percepción positiva tanto de la crítica especializada como de la hinchada. Marino Hinestroza permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 65, momento en el que fue sustituido por Adson, dejando la estampa de un jugador que supo aprovechar la oportunidad para consolidarse nuevamente dentro del equipo titular.

Con este resultado, Vasco da Gama alcanza un total de 34 puntos en 28 partidos disputados, ascendiendo a la decimocuarta posición de la tabla general, mientras Flamengo se mantiene en la cima con 60 puntos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el desempeño de Marino Hinestroza en el partido entre Botafogo y Vasco da Gama?

El desempeño de Marino Hinestroza fue destacado, ya que aportó profundidad ofensiva por la banda derecha, participó en la jugada que originó uno de los goles y, según el diario ‘Globo Esporte’, su regreso a la titularidad fue positivo tras seis meses ausente del once inicial. Su actuación fue calificada favorablemente tanto por la prensa como por los aficionados.

¿En qué posición quedó Vasco da Gama tras vencer a Botafogo en el Brasileirao?

Después de la victoria por 1-2 sobre Botafogo, Vasco da Gama se ubicó en la casilla 14 de la tabla de posiciones del Brasileirao, sumando 34 puntos tras 28 partidos disputados y distanciándose de los puestos de descenso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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