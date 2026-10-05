Por: Noticiero 90 minutos

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La tabla de reclasificación es una herramienta fundamental en el fútbol colombiano, ya que define la regularidad y el rendimiento anual de los veinte equipos que compiten en la liga profesional. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este sistema suma todos los puntos obtenidos por cada club a lo largo de las dos temporadas del año, es decir, el Torneo Apertura y el Torneo Finalización. A diferencia de las tablas de cada semestre, la reclasificación no destaca a un campeón específico, sino que premia la constancia y el esfuerzo sostenido de los equipos a lo largo de todo el calendario.

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La importancia de la tabla de reclasificación radica en que otorga la mayoría de los cupos disponibles para los torneos internacionales en representación de Colombia. Por ejemplo, la Copa Conmebol Libertadores y la Copa Sudamericana reciben a los equipos más regulares en este escalafón anual, más allá de quienes sean campeones en las ediciones semestrales de la Liga. Según indica el medio, para acceder a la Copa Libertadores, los clubes deben resultar campeones de alguno de los torneos semestrales. Sin embargo, los dos mejores equipos ubicados en la tabla de reclasificación al final del año también logran clasificarse a este prestigioso campeonato continental.

En cuanto a la Copa Sudamericana, la reclasificación también desempeña un papel relevante. A este torneo accede el campeón de la Copa local, y los tres clubes siguientes con mejor puntaje en la tabla anual obtienen su pase a la competencia internacional. En este sentido, el sistema de reclasificación favorece a los equipos que construyen campañas sólidas y regulares, incluso cuando no consiguen títulos en las fases de torneo corto.

Tal como lo evidencia la tabla publicada en Noticiero 90 Minutos, Atlético Nacional lidera el escalafón con 77 puntos en 35 partidos y una destacada diferencia de goles de +39. América de Cali lo sigue con 61 unidades en 33 encuentros y un registro positivo en goles. Detrás aparecen clubes como Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Junior F.C., todos con diferencias a favor y actuaciones notables a lo largo del año. Esta metodología exige solidez constante y obliga a los equipos a mantener su nivel durante cada fase, ya que cualquier tropiezo puede resultar decisivo en la lucha por un cupo internacional.

¿Cómo funciona la tabla de reclasificación del fútbol colombiano y qué define?

La tabla de reclasificación suma los puntos de los clubes durante todo el año, incluyendo los dos torneos semestrales, cuadrangulares y finales. Según Noticiero 90 Minutos, define la adjudicación de la mayoría de cupos para torneos internacionales, premiando a los equipos más regulares y constantes a lo largo de la temporada completa.

¿Cuáles equipos lideran la tabla de reclasificación y cómo impacta en los cupos internacionales?

De acuerdo con la tabla compartida por Noticiero 90 Minutos, Atlético Nacional encabeza la reclasificación, seguido de América de Cali y Deportes Tolima. Esta posición es clave, ya que los mejores ubicados, además de los campeones semestrales, acceden a participar en la Copa Conmebol Libertadores y la Copa Sudamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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