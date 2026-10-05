Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali, dirigido por David González, reafirmó su destacado momento en la Liga BetPlay tras lograr una victoria dramática de 1-2 frente a Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio, según reportó Noticiero 90 Minutos. Este resultado, correspondiente a la fecha 13 del campeonato colombiano, consolidó al equipo ‘escarlata’ en la cima de la clasificación y lo dejó muy cerca de obtener un cupo anticipado en los cuadrangulares semifinales del torneo.

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El partido no fue sencillo para la visita. El conjunto local, Llaneros FC, aprovechó su condición de anfitrión para imponer un juego intenso desde el inicio. Pronto, en el minuto 17, el defensor Francisco Meza se adelantó a la defensa americana y, luego de un tiro de esquina, conectó un certero remate de cabeza que venció al arquero Jean Fernandes. Así, Llaneros tomó ventaja y puso en aprietos al líder del campeonato, en una primera parte donde los dirigidos por González tuvieron dificultades para conectar sus líneas ofensivas.

En la segunda mitad, América de Cali ajustó su estrategia. El técnico González realizó cambios tácticos y adelantó las líneas, concentrando la posesión de la pelota. La insistencia tuvo premio al minuto 73, cuando Jorge Daniel Valencia, tras una acción individual, definió de pierna zurda para igualar el marcador. Este gol marcó el cambio de ánimo dentro de la cancha, pues América mostró una gran capacidad de reacción en un escenario adverso.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el momento decisivo sobre el final del tiempo añadido. En el minuto 90+5, Cristian Tovar apareció en el área para rematar de cabeza un centro y así sellar la remontada con el 1-2 final. De acuerdo con la crónica de 90 Minutos, este resultado eleva a América de Cali a 27 puntos, confirmando su papel protagónico y despertando la euforia de sus seguidores en Villavicencio y otras regiones.

La victoria no solo significó el liderato sólido para los ‘escarlatas’, sino que también reflejó la determinación del grupo para sobreponerse a la adversidad y consolidar sus aspiraciones en la Liga BetPlay.

¿Cómo consiguió América de Cali la victoria sobre Llaneros FC en la Liga BetPlay?

América de Cali remontó un marcador adverso frente a Llaneros FC. Aunque comenzó perdiendo por un gol de cabeza de Francisco Meza al minuto 17, el equipo dirigido por David González empató en el segundo tiempo con anotación de Jorge Daniel Valencia al minuto 73 y, finalmente, Cristian Tovar marcó el gol del triunfo en el tiempo de reposición (90+5), sellando la importante victoria.

¿Qué significa asegurar el paso a los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay?

En la Liga BetPlay de Colombia, asegurar el paso a los cuadrangulares semifinales implica que un equipo ha logrado sumar los puntos necesarios en la fase regular para clasificarse anticipadamente a la siguiente instancia, donde los mejores equipos compiten por un lugar en la final del torneo nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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