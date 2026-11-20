Por: Noticiero 90 minutos

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Atlético Bucaramanga y América de Cali se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el estadio Américo Montanini, en el comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. De acuerdo con la información compartida, el partido está programado para las 6:35 p. m., hora local, y marca el debut de ambos clubes en el Grupo B de la fase decisiva del torneo, grupo que también integran Deportivo Cali y Millonarios.

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América de Cali llega a esta instancia como cabeza de serie, lo que significa que parte con la ventaja reglamentaria conocida como “punto invisible”. Este beneficio define la clasificación en caso de empate en puntos tras disputarse las seis fechas del grupo, de acuerdo con los criterios establecidos por la organización del campeonato. Según los detalles brindados, ambos equipos cuentan con la totalidad de sus plantillas: Bucaramanga finalizó la semana de entrenamientos con su plantel principal disponible, mientras que América de Cali viajó a la capital santandereana con el grupo de convocados por el cuerpo técnico. El ambiente en ambos planteles es de máxima expectativa, pues las declaraciones oficiales dejan claro el objetivo de alcanzar la final y aspirar al título.

Como antecedente inmediato, el partido más reciente entre Bucaramanga y América de Cali fue el 18 de octubre de 2026, también en el estadio Américo Montanini. En ese encuentro, correspondiente a la fecha quince de la fase todos contra todos, el resultado fue un empate 1-1, con anotaciones de Luciano Pons para Bucaramanga y Yani Quintero para América. Este contexto agrega un elemento de igualdad e incertidumbre al choque que abrirá la fase semifinal, lo que incrementa las expectativas tanto de la afición como de los protagonistas.

En cuanto a la organización, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) designó a Carlos Márquez, del departamento de Bolívar, como árbitro central del compromiso. La transmisión estará a cargo del canal Win+ Fútbol, lo que permitirá a los hinchas seguir el desarrollo del primer gran duelo de los cuadrangulares. Así, el debut en esta fase representa una oportunidad decisiva para ambos equipos, quienes buscan alcanzar el máximo objetivo de la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el punto invisible en la Liga BetPlay y cómo afecta la clasificación?

El punto invisible es una ventaja reglamentaria que se otorga al equipo cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales, permitiéndole clasificar en caso de empate en puntos al término de las seis fechas del grupo, favoreciendo así a quienes avanzaron con mejor desempeño previo, según explicó la organización del campeonato.

¿Dónde juegan Atlético Bucaramanga vs América de Cali y a qué hora es el partido hoy?

El partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali se disputa en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga este viernes 20 de noviembre, a partir de las 6:35 p. m., hora de Colombia, tal como se detalló en la programación oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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