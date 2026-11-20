Por: Caracol TV

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El inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 se presenta como uno de los momentos más emocionantes del fútbol profesional colombiano. Este viernes 20 de noviembre, Deportivo Cali y Millonarios serán protagonistas del partido central de la fecha, en un Grupo B que completa con Atlético Bucaramanga y América de Cali, según indicó Noticias Caracol.

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Deportivo Cali, conocido como los ‘azucareros’, llega dirigido por el técnico venezolano Rafael Dudamel tras completar una campaña destacada: terminó en la tercera posición de la fase regular con 35 puntos y ostenta una racha de 14 partidos invicto, con balance de siete triunfos y siete empates. El equipo recupera para este enfrentamiento al experimentado portero Pedro Gallese, quien había estado ausente en el empate 2-2 ante Deportes Tolima por estar concentrado con la Selección de Perú, según datos reportados por Noticias Caracol. Además, se espera la presencia de los argentinos Juan Dinenno y Emmanuel Reynoso, junto con el mediocampista Gustavo Cuéllar y el defensor central Fernando Álvarez, piezas clave para la nómina titular.

Por el lado de Millonarios, equipo dirigido por Alberto Gamero, la clasificación a esta instancia se dio apenas en la última jornada tras superar 2-0 a Alianza. A pesar de una campaña marcada por la irregularidad, los ‘embajadores’ lograron avanzar y deberán demostrar un rendimiento alto para pelear por el título. El técnico samario contará con la experiencia de Juan Guillermo Cuadrado, pieza fundamental del ataque capitalino, así como el chileno Rodrigo Ureña, el goleador argentino Rodrigo Contreras y el portero ecuatoriano Javier Burrai.

Atlético Bucaramanga, dirigido por el uruguayo Pablo Peirano, recibe a América de Cali en el otro compromiso del Grupo B. Bucaramanga suma cuatro jornadas invicto, con tres victorias y un empate, y destaca la conducción en cancha del argentino Fabián Sambueza. Peirano recupera al arquero Cristopher Fiermarín, quien regresa tras su participación con la selección de Uruguay en la fecha FIFA. A su vez, América, segundo de la tabla con 36 puntos, confía en la base de su plantilla habitual, donde resaltan los venezolanos Jhon Murillo y Edson Tortolero, el delantero Tomás Ángel y el centrocampista Josen Escobar.

En el Grupo A, Independiente Medellín recibirá a Santa Fe, mientras Atlético Nacional buscará revancha frente a Once Caldas tras su eliminación en semifinales de Copa Colombia. Cabe destacar que Once Caldas y Nacional se enfrentarán por cuarta vez en 12 días, reflejando la intensidad de la rivalidad, de acuerdo con Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué equipos juegan en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026?

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 están conformados por dos grupos. En el Grupo B participan Deportivo Cali, Millonarios, Atlético Bucaramanga y América de Cali. En el Grupo A, Independiente Medellín enfrenta a Santa Fe y Atlético Nacional compite contra Once Caldas. Así lo informa Noticias Caracol en su cobertura del torneo.

¿Qué significa “fecha FIFA” en el fútbol colombiano?

La expresión “fecha FIFA” hace referencia a los días del calendario en los que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) autoriza la disputa de partidos internacionales entre selecciones. Durante estos periodos, los clubes deben ceder a sus jugadores convocados a los equipos nacionales, lo que puede afectar la disponibilidad de futbolistas para los encuentros de liga, como ocurrió con Pedro Gallese en Deportivo Cali y Cristopher Fiermarín en Atlético Bucaramanga, según describe Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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